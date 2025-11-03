起薪5萬！中檢招考檢察官助理 預計開放23名額快手刀報名

台中地檢署為強化偵查能量，今天公告檢察官助理的公開招考簡章，預計招考23人，起薪從三六〇薪點起敘，起薪有5萬76元，若具備通過高等考試或同等資格，可從三七六薪點起敘，從即日起報名，本12日截止，中檢歡迎關心司法的有志之士報考。

台中地檢署表示，為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」及強化檢察機關偵查量能，今日公告115年度約用檢察官助理公開招考簡章，期透過專業人力補充與訓練，提升偵辦案件效率，持續與司法警察團隊協力合作，全力打擊新型態詐欺犯罪及重大刑案。

中檢指出，此次公開招考將採公開、公平、公正原則進行甄選，擇優錄取應考者列為儲備人員。錄取人員將協助檢察官辦理卷證分析、事證整理、法律研究、公訴輔佐及資料庫建置等工作，以強化檢察體系之案件研析與執行能量。

錄取者依「檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法」第9條規定敘薪，試用期滿並經考核合格後，得依規定續聘。報名期間從今年11月3日（星期一）起至11月12日（星期三）止，應考者請於期限內將報名文件以限時掛號郵寄或親送至「403601台中市西區自由路一段91號（台中地檢署）」，註明「報名115年度約用檢察官助理公開招考」。

報名簡章及相關表件請至台中地檢署官網「電子公布欄」下載 （網址：https://www.tcc.moj.gov.tw/） 。

台中地檢署表示，隨著詐欺手法層出不窮與數位犯罪態樣不斷演變，檢察官助理之專業協助已成為提升偵查效率與科技辦案能量之重要支柱。誠摯邀請具法律或相關背景、關心司法公正之有志之士踴躍報考，加入台中地檢署檢察團隊，共同守護民眾財產安全，強化社會法治力量。