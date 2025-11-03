名間鄉松柏嶺親子遊、找茶去 探碉堡群也訪茶文化
名間鄉這週假日2項主題市集活動邀遊客暢遊松柏嶺風景區，「巡田記」以親子、生態農遊為主題，還有以生態茶為特色的「野茶祭」市集，帶領民眾探訪當地茶文化、碉堡群歷史。
南投縣名間產業觀光發展協會主辦及名間鄉公所、交通部觀光署參山國家風景區管理處協辦「巡田記，探險活堡」9日上午9時起在名間鄉七星陣地公園登場，活動結合碉堡群歷史、生態農藝、親子互動、手作體驗、免費染布活動等，帶領民眾透過遊樂學習土地知識。
名間產業觀光發展協會今天表示，名間鄉以茶產業聞名全台，更有多座歷史碉堡與豐富農園景觀，希望透過「巡田記」活動，讓更多親子透過寓教於樂認識名間鄉文化底蘊與自然價值，同時推出超值預售票，只需新台幣300元即可參加2場手作體驗與1場農園導覽。
另外，「野茶祭，風土茶盛市」8日、9日在名間鄉松柏嶺受天宮廣場舉行，以喝茶、聽茶、識茶為主題，結合茶文化、地方創意與永續理念，邀遊客在秋日微風中品味風土，現場有多家在地生態茶品牌，推廣友善耕作茶葉，還有職人講座、茶街實境解謎遊戲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言