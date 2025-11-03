名間鄉松柏嶺親子遊、找茶去 探碉堡群也訪茶文化

快訊

中央社／ 南投縣3日電
南投縣名間產業觀光發展協會辦理「巡田記，探險活堡」活動9日在名間鄉七星陣地公園登場，活動結合碉堡群歷史（圖）、生態農藝等，帶領民眾學習相關知識。（南投縣名間產業觀光發展協會提供）中央社
南投縣名間產業觀光發展協會辦理「巡田記，探險活堡」活動9日在名間鄉七星陣地公園登場，活動結合碉堡群歷史（圖）、生態農藝等，帶領民眾學習相關知識。（南投縣名間產業觀光發展協會提供）中央社

名間鄉這週假日2項主題市集活動邀遊客暢遊松柏嶺風景區，「巡田記」以親子、生態農遊為主題，還有以生態茶為特色的「野茶祭」市集，帶領民眾探訪當地茶文化、碉堡群歷史。

南投縣名間產業觀光發展協會主辦及名間鄉公所、交通部觀光署參山國家風景區管理處協辦「巡田記，探險活堡」9日上午9時起在名間鄉七星陣地公園登場，活動結合碉堡群歷史、生態農藝、親子互動、手作體驗、免費染布活動等，帶領民眾透過遊樂學習土地知識。

名間產業觀光發展協會今天表示，名間鄉以茶產業聞名全台，更有多座歷史碉堡與豐富農園景觀，希望透過「巡田記」活動，讓更多親子透過寓教於樂認識名間鄉文化底蘊與自然價值，同時推出超值預售票，只需新台幣300元即可參加2場手作體驗與1場農園導覽。

另外，「野茶祭，風土茶盛市」8日、9日在名間鄉松柏嶺受天宮廣場舉行，以喝茶、聽茶、識茶為主題，結合茶文化、地方創意與永續理念，邀遊客在秋日微風中品味風土，現場有多家在地生態茶品牌，推廣友善耕作茶葉，還有職人講座、茶街實境解謎遊戲。

南投縣 茶葉 親子

相關新聞

榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範 二林農會送牛奶

彰化縣二林鎮農會榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範，申請國產乳品給長者飲用，獲農業部補助800箱國產保久乳，鎮農會今送...

3媽會！彰化田中馬拉松9日登場 田中媽、大甲媽、寶斗媽8日齊聚賜福

台灣米倉田中馬拉松11月9日將登場，並將於8日舉行選手之夜，除了知名藝人任賢齊將返鄉開唱，田中乾德宮也邀請大甲鎮瀾宮、北...

突祭出禁調休！不只台中消防員發怨言 連外縣市基層也看不下去

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈；而鄰近彰化縣從2022年開...

起薪5萬！中檢招考檢察官助理 預計開放23名額快手刀報名

台中地檢署為強化偵查能量，今天公告檢察官助理的公開招考簡章，預計招考23人，起薪從三六〇薪點起敘，起薪有5萬76元，若具...

彰化東螺社遺跡幾近消失 《上豐村的繁華歲月》追尋平埔族在地足跡

根據新出版的彰化村史《上豐村的繁華歲月》，二水鄉原住民東螺社的墓葬遺跡已經逐漸消失。 《上豐村的繁華歲月》提及，東螺社在清朝臺灣的生活空間非常廣闊，《二水鄉志》指出，過去只知道舊名是「東螺街」的北斗

彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11...

