快訊

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

影／農業部核定台中果菜批發市場冷鏈計畫等3大案 經費破一億

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影
立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影

立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助，總金額突破1億元。

農業部政務次長胡忠一表示，台中提出的三項農業建設計畫，在召委楊瓊瓔支持下，均核定納入114年補助。台中市政府農業局感謝立法院經濟委員會為農民請命，市府將全力推動農產產銷全面升級、提升市場競爭力；此次三項計畫皆於10月底前獲農糧署正式核定，補助金額創下歷年新高。

今天到場包括立委楊瓊瓔、何欣純和麥玉珍等人；台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫，台中果菜運銷公司總經理余家彥說明，二期工程興建零批發場、低溫處理供貨區、低溫截切分級包裝場、農藥殘留檢驗中心等。目前進度70.81%，預計年底完工。114年度經費1.4億元，農糧署核定補助7000萬元，市府配合款3920萬元，其餘由台中果菜運銷公司自籌。

豐原果菜批發市場總經理陳志昌指出，「豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫」目前工程進度達52.55%，已獲農業部核定列入114年度補助2363萬元，市府配合款約2660萬元，全案總經費4727萬元。農業部次長胡忠一要求工程應如期如質完工，打造符合食品安全及現代物流需求的果菜市場，全面提升運銷效率。

台中市政府農業局提出的「農富市集籌建計畫」也通過農糧署核定。第一期補助金額640萬元，農業局配合款同為640萬元，總計分年申請經費3200萬元。農業局指出，農富市集以「在地、友善、永續」為理念，預定於南屯設置棚架型廊道，設有110個農產品展售攤位，未來將委託農民團體經營，提供小農穩定銷售管道，讓消費者能直接購買產地直送的優質農產，形成產地直銷、雙贏互惠的永續市場。

楊瓊瓔肯定農業部核定三大補助案，協助台中邁向智慧農業。她表示，氣候變遷導致產期不穩，農民難以預測氣候挑戰；為穩定農民收入，冷鏈系統是農產品升級的關鍵，她承諾將持續監督工程進度，確保工程如期發包、如質完工。

台中市農會及22地區農會、台中區漁會總幹事與台中肉品市場、大安肉品市場、台中魚市場等單位出席座談會，會中，台中果菜批發市場、清水區農會提出硬體設備更新需求，石岡區農會關切梨赤星病防治，和平區農會盼加強東方果實蠅防治。胡忠一允諾，農業部相關單位將全力輔導與支持，協助地方提升產銷效率與農民收益。

立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影
立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影
立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影
立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔奔走爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助。記者游振昇／攝影

農業部 農民 農會

延伸閱讀

神岡三里活動中心、岸裡國小專科教室暨紙圖書館啟用

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

相關新聞

舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

台中市大雅區一座舊廠房要改建，因廠房為既有違建，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工；業者說原本要加建廁所及改建降...

彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11...

中市消防局長突下令「不能調休」引基層反彈 議員批麻木不仁

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈，紛紛上網抱怨批評消防局長孫...

議員蘇柏興接國民黨台中市主委 顏文正功成身退

國民黨台中市黨部主委換將，顏文正功成身退，市議員蘇柏興接任主委。這項人事可推回黨主席選舉期間，紅派資深議員蘇柏興與張瀞分...

台中家屬寫信謝弘光護理系老師與學生 幫臥床患者盡心照護助出院

中國醫藥大學附設醫院一位病患家屬在回饋意見中，感謝科技大學護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶，專業細心幫年老臥病的母...

台中大甲松柏漁港 規畫打造西海岸衝浪基地

台中大甲松柏漁港被譽為「西海岸唯一衝浪天堂」，吸引全台衝浪客前來逐浪，但長年以來周邊設施簡陋、環境未整備，安全與發展問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。