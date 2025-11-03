影／農業部核定台中果菜批發市場冷鏈計畫等3大案 經費破一億

立法院經濟委員會今天到台中考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔爭取下，農業部已核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」三大案列入114年度補助，總金額突破1億元。

農業部政務次長胡忠一表示，台中提出的三項農業建設計畫，在召委楊瓊瓔支持下，均核定納入114年補助。台中市政府農業局感謝立法院經濟委員會為農民請命，市府將全力推動農產產銷全面升級、提升市場競爭力；此次三項計畫皆於10月底前獲農糧署正式核定，補助金額創下歷年新高。

今天到場包括立委楊瓊瓔、何欣純和麥玉珍等人；台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫，台中果菜運銷公司總經理余家彥說明，二期工程興建零批發場、低溫處理供貨區、低溫截切分級包裝場、農藥殘留檢驗中心等。目前進度70.81%，預計年底完工。114年度經費1.4億元，農糧署核定補助7000萬元，市府配合款3920萬元，其餘由台中果菜運銷公司自籌。

豐原果菜批發市場總經理陳志昌指出，「豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫」目前工程進度達52.55%，已獲農業部核定列入114年度補助2363萬元，市府配合款約2660萬元，全案總經費4727萬元。農業部次長胡忠一要求工程應如期如質完工，打造符合食品安全及現代物流需求的果菜市場，全面提升運銷效率。

台中市政府農業局提出的「農富市集籌建計畫」也通過農糧署核定。第一期補助金額640萬元，農業局配合款同為640萬元，總計分年申請經費3200萬元。農業局指出，農富市集以「在地、友善、永續」為理念，預定於南屯設置棚架型廊道，設有110個農產品展售攤位，未來將委託農民團體經營，提供小農穩定銷售管道，讓消費者能直接購買產地直送的優質農產，形成產地直銷、雙贏互惠的永續市場。

楊瓊瓔肯定農業部核定三大補助案，協助台中邁向智慧農業。她表示，氣候變遷導致產期不穩，農民難以預測氣候挑戰；為穩定農民收入，冷鏈系統是農產品升級的關鍵，她承諾將持續監督工程進度，確保工程如期發包、如質完工。