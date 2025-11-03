快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，融入當地海洋與文化元素，設計採S形配合浪潮造型。圖／彰化縣府提供
彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，融入當地海洋與文化元素，設計採S形配合浪潮造型。圖／彰化縣府提供

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11月開工，卻因地質問題目前面臨暫停，重新辦理變更設計。彰化縣議員林宗翰今在縣議會定期會質詢指出，該工程造成塭仔漁港河道淤積，如今又延宕，要求縣府徹查責任歸屬。

彰化縣議會今天定期會進行縣政質詢，林宗翰說，縣府投入1億元興建慶安水道景觀橋，連接台61線與塭仔漁港，此案因潮汐、水深、施工便道鋪設等問題需克服困難，曾流標7次，好不容易第8次才標出去。縣長王惠美在開工時強調，工程最晚明年7月必須完工，希望景觀橋成為新地標，提供自行車與行人使用，也能成為遊客拍照打卡的景點。

縣府城觀處長王瑩琦說，施工初期設置施工便道時發現地質支撐力不足，造成原設計的鋼板樁傾倒。經了解，設計單位當初採用的鑽探資料來自河道兩側，未掌握中央河道地質狀況。後續重新在河道中鑽探後發現設計條件與實際不符，必須重新考量安全結構，辦理變更設計，目前正進行變更設計的招標作業，仍希望由原廠商繼續施作。

林宗翰說，線西鄉塭仔漁港遊憩市集是近年觀光熱點，縣長努力拚觀光，附近海洋生態館和西濱公園假日人潮眾多，只差最後一哩路，地方百姓非常期待。他指出，塭仔港河道因橋梁施工造成淤積，漁民必須等漲潮才能出海，沒想到現在廠商說不做就不做，縣府還追加5000萬元預算，相關責任應徹查。

王瑩琦表示，慶安水道景觀橋因潮汐及地質問題，確實讓工程難度增加。廠商當初是依公告資料評估投標，但施工後遭遇不確定因素，造成現況停擺，為順利推動，縣長已指示透過經費支持，協助工程早日完成，盼景觀橋盡快成為線西觀光的重要一環。

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11月開工，卻因地質問題目前面臨暫停。圖／彰化縣府提供
彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11月開工，卻因地質問題目前面臨暫停。圖／彰化縣府提供

設計

延伸閱讀

彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手

彰化員林驚悚車禍影音曝光！疑闖紅燈肇事 3人受傷

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

相關新聞

彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11...

舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

台中市大雅區一座舊廠房要改建，因廠房為既有違建，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工；業者說原本要加建廁所及改建降...

中市消防局長突下令「不能調休」引基層反彈 議員批麻木不仁

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈，紛紛上網抱怨批評消防局長孫...

議員蘇柏興接國民黨台中市主委 顏文正功成身退

國民黨台中市黨部主委換將，顏文正功成身退，市議員蘇柏興接任主委。這項人事可推回黨主席選舉期間，紅派資深議員蘇柏興與張瀞分...

台中家屬寫信謝弘光護理系老師與學生 幫臥床患者盡心照護助出院

中國醫藥大學附設醫院一位病患家屬在回饋意見中，感謝科技大學護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶，專業細心幫年老臥病的母...

台中大甲松柏漁港 規畫打造西海岸衝浪基地

台中大甲松柏漁港被譽為「西海岸唯一衝浪天堂」，吸引全台衝浪客前來逐浪，但長年以來周邊設施簡陋、環境未整備，安全與發展問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。