彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11月開工，卻因地質問題目前面臨暫停，重新辦理變更設計。彰化縣議員林宗翰今在縣議會定期會質詢指出，該工程造成塭仔漁港河道淤積，如今又延宕，要求縣府徹查責任歸屬。

彰化縣議會今天定期會進行縣政質詢，林宗翰說，縣府投入1億元興建慶安水道景觀橋，連接台61線與塭仔漁港，此案因潮汐、水深、施工便道鋪設等問題需克服困難，曾流標7次，好不容易第8次才標出去。縣長王惠美在開工時強調，工程最晚明年7月必須完工，希望景觀橋成為新地標，提供自行車與行人使用，也能成為遊客拍照打卡的景點。

縣府城觀處長王瑩琦說，施工初期設置施工便道時發現地質支撐力不足，造成原設計的鋼板樁傾倒。經了解，設計單位當初採用的鑽探資料來自河道兩側，未掌握中央河道地質狀況。後續重新在河道中鑽探後發現設計條件與實際不符，必須重新考量安全結構，辦理變更設計，目前正進行變更設計的招標作業，仍希望由原廠商繼續施作。

林宗翰說，線西鄉塭仔漁港遊憩市集是近年觀光熱點，縣長努力拚觀光，附近海洋生態館和西濱公園假日人潮眾多，只差最後一哩路，地方百姓非常期待。他指出，塭仔港河道因橋梁施工造成淤積，漁民必須等漲潮才能出海，沒想到現在廠商說不做就不做，縣府還追加5000萬元預算，相關責任應徹查。