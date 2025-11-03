快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區一座舊廠房要改建圍牆，被檢舉是違建。記者游振昇／攝影
台中市大雅區一座舊廠房要改建圍牆，被檢舉是違建。記者游振昇／攝影

台中市大雅區一座舊廠房要改建，因廠房為既有違建，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工；業者說原本要加建廁所及改建降低圍牆高度，改善行車視線，但居民檢舉目前已停工，無法改善。

台中市都發局都市修復工程科長李俊宏表示，業者增建的建物需拆除，圍牆部分市府將再了解，輔導改善。

民眾投訴說，大雅區一間公司廠房違建，都發局已在工廠張貼公告指出該房為施工中違建，要求立即停工，業者仍利用假日偷施工。

民眾說該廠房是既有違建，高聳的圍牆擋住大雅區神林路一段一處巷口的紅綠燈，影響用路人安全，要求拆除；業者增建擋住後方的防火牆。

公司人員表示，工廠廠房為承租，為改善圍牆及增建廁所才動工，因民眾檢舉目前已停工，原本圍牆要降低改為柵欄，現在無法施作；防火牆增建部分是業者承租之前就有，並非該公司施作。

違建 台中市 廁所

相關新聞

彰化慶安水道景觀橋卡關 7度流標好不容易開工又停工

彰化縣府規畫在彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺的景觀橋，不過工程困難重重，招標7次流標，第8次才順利決標，去年11...

舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

台中市大雅區一座舊廠房要改建，因廠房為既有違建，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工；業者說原本要加建廁所及改建降...

中市消防局長突下令「不能調休」引基層反彈 議員批麻木不仁

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈，紛紛上網抱怨批評消防局長孫...

議員蘇柏興接國民黨台中市主委 顏文正功成身退

國民黨台中市黨部主委換將，顏文正功成身退，市議員蘇柏興接任主委。這項人事可推回黨主席選舉期間，紅派資深議員蘇柏興與張瀞分...

台中家屬寫信謝弘光護理系老師與學生 幫臥床患者盡心照護助出院

中國醫藥大學附設醫院一位病患家屬在回饋意見中，感謝科技大學護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶，專業細心幫年老臥病的母...

台中大甲松柏漁港 規畫打造西海岸衝浪基地

台中大甲松柏漁港被譽為「西海岸唯一衝浪天堂」，吸引全台衝浪客前來逐浪，但長年以來周邊設施簡陋、環境未整備，安全與發展問題...

