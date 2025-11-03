舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

台中市大雅區一座舊廠房要改建，因廠房為既有違建，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工；業者說原本要加建廁所及改建降低圍牆高度，改善行車視線，但居民檢舉目前已停工，無法改善。

台中市都發局都市修復工程科長李俊宏表示，業者增建的建物需拆除，圍牆部分市府將再了解，輔導改善。

民眾投訴說，大雅區一間公司廠房違建，都發局已在工廠張貼公告指出該房為施工中違建，要求立即停工，業者仍利用假日偷施工。

民眾說該廠房是既有違建，高聳的圍牆擋住大雅區神林路一段一處巷口的紅綠燈，影響用路人安全，要求拆除；業者增建擋住後方的防火牆。

公司人員表示，工廠廠房為承租，為改善圍牆及增建廁所才動工，因民眾檢舉目前已停工，原本圍牆要降低改為柵欄，現在無法施作；防火牆增建部分是業者承租之前就有，並非該公司施作。