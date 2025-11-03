神岡三里活動中心、岸裡國小專科教室暨紙圖書館啟用

台中市政府民政局今天在神岡區舉辦圳堵里、大社里與岸裡里市民活動中心落成啟用典禮，教育局也同步啟用神岡區岸裡國小專科教室，令證公司捐建的岸裡國小紙圖書館。

台中市府表示，圳堵里市民活動中心總經費2576萬元，面積約142坪，內設多功能活動空間、會議室、茶水間與頂樓露台，可容納200人舉辦社區活動，廁所獨立出入口24小時開放，兼顧便利與友善。建築以弧形立面與挑高設計融入在地景觀，明亮開闊的空間被地方居民暱稱為「神岡小白宮」，將成為社區集會、社福活動、展演場域及避難收容的重要據點。

楊瓊瓔表示，圳堵里原有活動中心老舊，地方里民多年盼望能有一座舒適安全的新場館。她感謝市府團隊傾聽民意，民政局與區公所合作，讓圳堵公園內誕生一座兼具美學與功能的活動中心。

神岡區大社里與岸裡里市民活動中心今天也啟用，兩處新建活動中心相鄰，由區公所整合規劃為「大社里、岸裡里共同活動空間」，成為地方居民多功能使用的新地標。

神岡區長梁益明表示，新的活動中心除提供集會、社福活動、展演及避難收容等功能外，也將結合學校與社區，推動共學共讀與多元課程，促進社區居民交流與終身學習。

台中市教育局今天在神岡區岸裡國小舉辦岸裡國小社區共讀站、紙圖書館落成啟用典禮啟用典禮，此為楊瓊瓔向教育部與台中市政府爭取6400多萬元經費，成功推動校園空間與社區建設共構，並結合企業社會責任與教育發展的成果。

楊瓊瓔表示，她邀正隆公司於岸裡國小成立全台第34座紙圖書館，以100%回收再生紙材打造，全紙結構可完全回收再利用，展現環保與教育兼容並蓄的精神。館內設有可容納40人的閱讀空間、展示書架及紙材桌椅，最吸睛的是以再生紙製作的「知識大樹」與「滿腹經綸大象書櫃」。