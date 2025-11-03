中市消防局長突下令「不能調休」引基層反彈 議員批麻木不仁

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈，紛紛上網抱怨批評消防局長孫福佑。多位台中市議員今紛紛為基層同仁「請命」，要求還給消防員合理的調班權。消防局長孫福佑強調，該禁令是為了讓勤務「回歸正常」，會再調查研究。

台中市議會今警消環衛業務質詢，民進黨市議員黃守達批評中市消防局貿然實施調假禁令，衝擊消防員休假安排，造成基層怨聲載道。調假機制於內部實行已久，系統有此選項，要申請調假也需層層上報，經主管核准。要說這是私下或違規的行為，基層難以接受，要求消防局撤回調假禁令，充分溝通從長計議。

民進黨市議員蔡耀頡則痛批消防局長孫福佑麻木不仁，基層消防人員調班的差勤紀錄，需經小隊長、分隊長、大隊主管甚至局長通過才可登錄在差勤系統，一切合法合規，消防局長沒召開勤務研討會議，也未邀基層同仁代表協調討論，直接一紙公告剝奪基層權益，令基層心寒，要求先維持原狀，保障基層權利。

民進黨市議員陳雅惠、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤說，消防勤務強度高、責任重大，每天背氧氣瓶、扛水線、進火場，原本調假制度是基層彼此協調、照顧家庭的彈性機制，如今卻被一紙公文剝奪，形同懲罰基層。她批評，政策欠缺溝通，甚至沒召開任何座談或意見蒐集，公告僅兩天就強行上路，這樣的行政效率是傲慢不是專業。

無黨籍市議員吳佩芸批評，消防局長孫福佑美其名以「照顧基層消防員健康」為由，實則是「提油澆火」，讓基層更加疲憊、家庭失衡，完全違背原本的政策目的，要求還給消防員合理的調班權。

消防局長孫福佑表示，過去因勤務「勤二休一」，才准許同仁調假，但是現在改為「勤二休二」，如果過度調班，會造成其他同仁連續上班。消防員上班要應付很多工作，該禁令是為了讓勤務「回歸正常」，出發點在於保障健康權、避免過度調班造成疲勞與安全疑慮，並強調政策有配套與補休機制，並非違法。

針對議員們連番砲轟，要求撤回調假禁令。孫福佑說，同仁要去結婚或是開刀都可以准假，但是禁止基層同仁私下調假，「我做正確的事情為什麼要改」，針對議員建議會再調查研究。