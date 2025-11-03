彰化田尾首間銀行開幕 板信商銀增設分行

板信商業銀行股份有限公司響應政府平衡城鄉發展普惠金融，於彰化縣田尾鄉中山路二段設立的田尾分行今天開幕，這是板信商銀首間彰化分行，也是田尾首間銀行。

開幕典禮由板信商銀董事長謝娟娟主持，田尾鄉長許淑美等受邀剪綵。

板信商銀表示，近年落實普惠金融，民國107年起於高雄市燕巢區、苗栗縣銅鑼鄉及台中市石岡區等增設分行，未來持續秉持以人為本經營理念，深耕在地，也因應數位化生活環境發展，致力完備資訊基礎建設、提升企業網路銀行及行動銀行功能。

謝娟娟說，田尾分行經2年多努力與籌劃，期許當鄉親最好鄰居，成為企業最好夥伴；許淑美表示，感謝板信商銀於田尾設分行，便利在地，地方繁榮需要企業投入，相信銀行進駐能注入田尾更多希望與發展力量。