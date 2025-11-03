議員蘇柏興接國民黨台中市主委 顏文正功成身退

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員蘇柏興接市黨部主委。記者陳秋雲/攝影
國民黨台中市黨部主委換將，顏文正功成身退，市議員蘇柏興接任主委。這項人事可推回黨主席選舉期間，紅派資深議員蘇柏興與張瀞分一路力挺鄭麗文，蘇柏興與紅黑派、府會管道暢通，他表示「如果不是國民黨困難的時刻，他也不會考慮接下這個重擔」，上任目標是穩住台中2026與2028大選。

國民黨現任主委顏文正被公認是「福星」，台中市大小選舉一路長紅，他勤跑地方，如今功成身退，在國民黨台中市選舉被譽為「不敗主委」。他表示，鄭主席上任，改朝換代，人事調整很正常，對鄭麗文及蘇柏興表示祝福，日後也會當國民黨永遠的志工。

蘇柏興表示「剛接到通知」目前還需要了解黨部的事務，他表示最重要的是穩住2026與2028大選。

蘇柏興說，鄭主席告訴他，他與市長盧秀燕、正副議長張清照與顏莉敏關係很好，且與派系溝通管道暢通，希望他能幫忙。蘇表示，如果國民黨不是在困難的時刻，他也不會接下主委。

蘇說，另外要了解市黨部的募款需求，他認為這不是困難的事，國民黨就從基層做起。

