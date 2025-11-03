快訊

台中家屬寫信謝弘光護理系老師與學生 幫臥床患者盡心照護助出院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
病患家屬在回饋意見中，特別感謝弘光科大護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶。圖／弘光科大提供
病患家屬在回饋意見中，特別感謝弘光科大護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶。圖／弘光科大提供

中國醫藥大學附設醫院一位病患家屬在回饋意見中，感謝科技大學護理系大三實習生周珈妤和指導老師蔡依伶，專業細心幫年老臥病的母親換尿管、擦拭排便等照護。家屬說，在疫情過後護理人力短缺之際，看到老師敬業指導、學生認真學習，令人尊敬，值得肯定與讚美！

周珈妤表示，實習結束時，收到家屬給的感謝回饋，開心又感激，謝謝家屬願意花時間鼓勵她，這是實習中所努力付出最好反饋，也是無比珍貴的禮物，能收到這份禮物，要感謝指導老師蔡依伶，在專業知識上給予很大的幫助。

她說老師經常叮嚀「做事不要求速度；做正確最為重要，你是知道怎麼做的，不要心急，要對自己有自信。」周珈妤表示，這些話讓她勇敢面對挑戰，能保持冷靜與堅定的心。

周珈妤說，這位老奶奶硬腦膜外出血入院，意識不清、痰液多又無法自行咳痰，家屬焦慮又擔憂。她和老師一面向醫師了解病情，一面不厭其煩向家屬說明抽痰的重要性，多次溝通後，獲得家屬的信任與同意，願意讓奶奶接受抽痰治療，那一刻很激動。

老奶奶薦骨部位有壓力性損傷，主要照顧者是一名剛來台灣、不會聽說中文的外籍看護。周珈伃說，為了克服語言障礙，主動請其他中文較好的外籍看護協助翻譯，讓衛教能順利進行，經過耐心指導正確的抽痰與翻身擺位技巧，陪著看護練習操作，看著老奶奶的皮膚傷口逐漸癒合、氣色轉好，終於順利出院，那份喜悅成了她實習中最深的成就感。

護理系系主任楊政議表示，學生周珈妤在臨床實習中的傑出表現，體現該系「全人照護、理論與實務並重」的教育理念。

弘光科大護理系學生周珈妤說，實習結束時收到家屬給的感謝回饋，開心又感激。圖／弘光科大提供
弘光科大護理系學生周珈妤說，實習結束時收到家屬給的感謝回饋，開心又感激。圖／弘光科大提供

實習 外籍看護 奶奶

