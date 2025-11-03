台中大甲松柏漁港 規畫打造西海岸衝浪基地

台中大甲松柏漁港被譽為「西海岸唯一衝浪天堂」，吸引全台衝浪客前來逐浪，但長年以來周邊設施簡陋、環境未整備，安全與發展問題也引發地方關注。市府委託成大調查分析，評估最適合推動的水域活動類型及配套措施。

台中市政府近年推動「海岸九大旗艦計畫」，首項重點即為「松柏衝浪基地計畫」，議員李文傑指出，松柏漁港北堤一帶擁有絕佳海浪條件，長年吸引許多衝浪愛好者，但周邊景觀、廁所及停車空間等基礎設施卻「完全沒開發」，他要求市府盡速改善北堤環境，並結合漁港魚貨市場、自行車道及地方活動，帶動人潮與商機。

議員楊啟邦則指出，松柏漁港雖為開放水域，但假日湧入人潮，衝浪者與遊客混雜，萬一發生意外，責任歸屬恐生爭議。他強調，既然市府積極推廣該處作為遊憩景點，就須釐清是否應設立管制區、制定安全規範，並確保活動合法、有保險制度可依。地方期待松柏衝浪基地從隱藏秘境，轉變為觀光亮點，為台中海線注入新活力。

觀光旅遊局長陳美秀回應，市府去年已委託成功大學進行水域研究，確認松柏漁港為「開放式水域」，衝浪活動完全合法。她指出，觀旅局正與農業局合作，研究該區氣象與潮汐特性，評估最適合推動的水域活動類型，同時規畫設置廁所、停車場及警示設施等配套，讓遊客能安全享受海上運動。

觀旅局說明，松柏漁港北堤海灘全長約0.8公里，是台中海線新興的水域遊憩熱點。市府已爭取海洋委員會補助，自2023年至2025年間投入經費，建置安全警示系統，並設立救生衣借用站，強化安全防護。

陳美秀表示，松柏漁港具備成為「西海岸衝浪基地」的條件，未來將在安全前提下發展多元水域活動，結合在地漁港文化、魚貨市場及觀光資源，形成完整的「運動觀光產業鏈」。