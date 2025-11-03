彰化防治綠鬣蜥多年 野鳥學會：已有控制

外來種綠鬣蜥入侵台灣，彰化縣從2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現後，彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會追蹤綠鬣蜥，並雇請原住民獵人移除，去年就已移除4589隻，彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，從捕獲個體趨小，顯現族群已有控制。

綠鬣蜥除了會捕食雛鳥、昆蟲及其他小動物外，危害當地生態，繁殖季期間，會在河岸挖掘洞穴產卵，可能會使堤岸結構遭到破壞而有安全疑慮，甚至傳出侵入民宅、庭園，造成民眾恐慌。由於綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化、台中等縣市 ，近年來動用大量資源防治，並執行移除工作，降低危害。

彰化縣2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現綠鬣蜥，目前主要分布在二林溪芳苑工業區河段、芳東路養雞場、舊趙甲里排及山寮排水及邊有固定水域一帶，縣內其他地區則僅有零星發現。

彰化縣政府近年有農業部補助經費，縣府委託彰化縣野鳥學會針對二林溪區域的綠鬣蜥族群進行追蹤與移除，並邀請兩棲爬蟲專家為移除人員辦理培訓課程，雇請有拿獵槍執照及移除經驗的原民獵人，及受過培訓移除小組努力下，2018年僅移除27隻綠鬣蜥，去年已移除共4589隻綠鬣蜥。

彰化縣明年預定投入462萬餘元，其中392萬餘元由中央負擔，金額比往年高。李益鑫說，綠鬣蜥防治往往要專職、也要大量經費，才能有效控制。

李益鑫說，綠鬣蜥防治須獲得更大關注，建議民眾發現時，最好先拍照但不要動手去抓，以免驚擾綠鬣蜥而流竄四處，同時向野鳥學會或彰化縣政府專線電話1999通報，前往捕捉。