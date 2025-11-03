聽新聞
0:00 / 0:00

彰化防治綠鬣蜥多年 野鳥學會：已有控制

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化2018年只移除27隻綠鬣蜥，近年有專業人員與技巧加持，去年獵捕4589隻，個體趨小，顯現族群受到控制。圖／彰化縣府提供
彰化2018年只移除27隻綠鬣蜥，近年有專業人員與技巧加持，去年獵捕4589隻，個體趨小，顯現族群受到控制。圖／彰化縣府提供

外來種綠鬣蜥入侵台灣，彰化縣從2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現後，彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會追蹤綠鬣蜥，並雇請原住民獵人移除，去年就已移除4589隻，彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，從捕獲個體趨小，顯現族群已有控制。

綠鬣蜥除了會捕食雛鳥、昆蟲及其他小動物外，危害當地生態，繁殖季期間，會在河岸挖掘洞穴產卵，可能會使堤岸結構遭到破壞而有安全疑慮，甚至傳出侵入民宅、庭園，造成民眾恐慌。由於綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化、台中等縣市 ，近年來動用大量資源防治，並執行移除工作，降低危害。

彰化縣2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現綠鬣蜥，目前主要分布在二林溪芳苑工業區河段、芳東路養雞場、舊趙甲里排及山寮排水及邊有固定水域一帶，縣內其他地區則僅有零星發現。

彰化縣政府近年有農業部補助經費，縣府委託彰化縣野鳥學會針對二林溪區域的綠鬣蜥族群進行追蹤與移除，並邀請兩棲爬蟲專家為移除人員辦理培訓課程，雇請有拿獵槍執照及移除經驗的原民獵人，及受過培訓移除小組努力下，2018年僅移除27隻綠鬣蜥，去年已移除共4589隻綠鬣蜥。

彰化縣明年預定投入462萬餘元，其中392萬餘元由中央負擔，金額比往年高。李益鑫說，綠鬣蜥防治往往要專職、也要大量經費，才能有效控制。

李益鑫說，綠鬣蜥防治須獲得更大關注，建議民眾發現時，最好先拍照但不要動手去抓，以免驚擾綠鬣蜥而流竄四處，同時向野鳥學會或彰化縣政府專線電話1999通報，前往捕捉。

延伸閱讀

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

彰化去年移除4589隻綠鬣蜥 個體趨小顯示族群控制見成效

彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

台東森林公園現綠鬣蜥！縣府緊急出動成功移除 目前屬零星個案

相關新聞

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍路跑活動將於12月14日登場，報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商最近再加碼10...

超美！杉林溪楓紅了 上山追楓還有2大看點

時序入秋，又到了賞楓季節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等迅速轉紅，部分區域已見楓紅景致，波波草、銀杏樹也開始...

台中市民野餐日30地點登場 大坑椪柑盛產成活動亮點

台中市民野餐日今在全市29區、30處地點同步登場，此時也正是大坑椪柑盛產期，民政局和北屯區公所因此特別在四張犁公園舉辦「...

加拿大旅客夫妻台中走斑馬線 妻被撞飛骨折送醫

不禮讓行人又一件，一對來台旅遊外籍夫妻前天在台中市梧棲區走斑馬線過馬路，二人已走到路口時，一輛轎車左轉未禮讓行人，撞飛加...

台中大甲松柏漁港 規畫打造西海岸衝浪基地

台中大甲松柏漁港被譽為「西海岸唯一衝浪天堂」，吸引全台衝浪客前來逐浪，但長年以來周邊設施簡陋、環境未整備，安全與發展問題...

彰化防治綠鬣蜥多年 野鳥學會：已有控制

外來種綠鬣蜥入侵台灣，彰化縣從2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現後，彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會追蹤綠鬣蜥，並雇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。