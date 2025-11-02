重機騎士獻愛南投 捐愛心物資、慰問金助弱勢

台中市川啟愛心重車協會今天帶來白米、麵條、罐頭、餅乾等愛心物資捐助集集鎮弱勢家庭，還有義診、義剪，協辦單位南投縣新媳婦關懷協會說，感謝各界捐物資、動員志工支援。

台中市川啟愛心重車協會今天到集集鎮發送愛心物資，數10輛大型重型機車列隊聚集，吸引民眾合影留念。南投縣新媳婦關懷協會理事長吳東璇代表受贈，並回贈感謝狀，她表示，真正幸福不是擁有，而是願意分享，感謝川啟協會用行動為南投弱勢家庭帶來笑容。

愛心物資包含白米、食用油、醬油、麵條、泡麵、糖、鹽、食品罐頭、餅乾等，現場還有義診、脊椎調理、義剪；發放對象一對老夫婦因長子已歿、與次子衝突鮮少聯繫，加上孫子因刑案纏身而無法照顧，老夫婦經濟不佳、家庭支持薄弱，收到物資讓他們感到溫暖。

川啟愛心重車協會理事長蕭僅濃表示，協會致力公益服務，除熱心參與偏鄉關懷，也透過實際行動傳遞溫暖，今天除發放民生物資，更慰問120戶弱勢及身心障礙者家庭，並安排理監事代表隨同新媳婦關懷協會人員前往當地10戶弱勢家庭訪視與發放慰問金。