快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣縣長王惠美（左3）等人為彰化縣馬拉松嘉年華宣傳，順澤宮冠軍路跑將於12月14日登場。 記者林宛諭／攝影
彰化縣縣長王惠美（左3）等人為彰化縣馬拉松嘉年華宣傳，順澤宮冠軍路跑將於12月14日登場。 記者林宛諭／攝影

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍路跑活動將於12月14日登場，報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商最近再加碼10條限量黃金符令手鍊做為當天選手摸彩品，也有店家贊助路跑補給品大龍蝦、鮮甘貝、烤豬等，讓大家健身路跑還可品嚐美食、拿好禮。

彰化縣馬拉松嘉年華系列活動的順澤宮冠軍路跑今年賽事分為21公里、10公里、5.5公里及健行組2.5公里，為了鼓勵全民運動，健行組也很適合全家老幼一起來。

2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到埔鹽順澤宮宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，後來伊登持續戴著順澤宮宮帽連連拿下各項世界賽事冠軍，伊登之後也曾到順澤宮，因此也吸引冠軍帽炫風。

今年順澤宮冠軍路跑舉辦第三屆，路跑主題是玄天火行‧謝平安，報名者除了將獲贈冠軍帽，最近贊助廠商再加碼限量黃金符令手鍊 10 條，每一條還有順澤宮開光加持，將給完成賽事的選手摸彩，希望像護身符一樣守護跑者、迎向好運冠軍之路。

還有廠商提供益生菌當完賽禮，並在賽道終點附近「小班長的家」也提供大龍蝦、烤豬、清涼啤酒喝到飽等補給品，大家來跑步可以賞田園風景、還有好料吃。詳情可查詢順澤宮臉書官網。

順澤宮冠軍路跑活動將報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商再加碼10條限量黃金符令手鍊做為當天選手摸彩品。圖／取自順澤宮臉書官網
順澤宮冠軍路跑活動將報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商再加碼10條限量黃金符令手鍊做為當天選手摸彩品。圖／取自順澤宮臉書官網

路跑 黃金

延伸閱讀

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

路跑／史努比現身！療癒系路跑台北場先起跑

黃金從非洲挖出來熔化再埋回去 巴菲特：火星人看到難以理解

路跑／小手牽大手 點燃愛與希望公益路跑 千餘跑者共襄盛舉

相關新聞

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍路跑活動將於12月14日登場，報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商最近再加碼10...

超美！杉林溪楓紅了 上山追楓還有2大看點

時序入秋，又到了賞楓季節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等迅速轉紅，部分區域已見楓紅景致，波波草、銀杏樹也開始...

台中市民野餐日30地點登場 大坑椪柑盛產成活動亮點

台中市民野餐日今在全市29區、30處地點同步登場，此時也正是大坑椪柑盛產期，民政局和北屯區公所因此特別在四張犁公園舉辦「...

西海岸唯一衝浪區台中松柏漁港衝浪基地計畫 民代要求重視

台中大甲松柏漁港是西海岸唯一衝浪區，台中市議員李文傑針對台中市政府提出的「海岸9大旗艦計畫」，要求針對「松柏衝浪基地計畫...

打造永續宜居城市 「2025台中市民野餐日」熱鬧登場

「2025台中市民野餐日」今(2)日在全市29個行政區同步登場，吸引大批市民熱情參與，截至中午已湧入超過10萬人共襄盛舉...

彰化腦麻生眼控電腦學習 未來想當諮商師幫助人

彰化縣政府舉辦國際身心障礙者日活動，表揚特殊教育績優學校、表現優異特教學生等，受表揚的鹿港國中學生許芳睿是腦麻生，由於四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。