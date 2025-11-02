彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍路跑活動將於12月14日登場，報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商最近再加碼10條限量黃金符令手鍊做為當天選手摸彩品，也有店家贊助路跑補給品大龍蝦、鮮甘貝、烤豬等，讓大家健身路跑還可品嚐美食、拿好禮。

彰化縣馬拉松嘉年華系列活動的順澤宮冠軍路跑今年賽事分為21公里、10公里、5.5公里及健行組2.5公里，為了鼓勵全民運動，健行組也很適合全家老幼一起來。

2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到埔鹽順澤宮宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，後來伊登持續戴著順澤宮宮帽連連拿下各項世界賽事冠軍，伊登之後也曾到順澤宮，因此也吸引冠軍帽炫風。

今年順澤宮冠軍路跑舉辦第三屆，路跑主題是玄天火行‧謝平安，報名者除了將獲贈冠軍帽，最近贊助廠商再加碼限量黃金符令手鍊 10 條，每一條還有順澤宮開光加持，將給完成賽事的選手摸彩，希望像護身符一樣守護跑者、迎向好運冠軍之路。