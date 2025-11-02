快訊

台中市民野餐日30地點登場 大坑椪柑盛產成活動亮點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市民野餐日今在全市29區、30處地點同步登場，民政局和北屯區公所因此特別在四張犁公園舉辦「椪柑親子嘉年華」活動。圖／台中市政府提供
台中市民野餐日今在全市29區、30處地點同步登場，此時也正是大坑椪柑盛產期，民政局和北屯區公所因此特別在四張犁公園舉辦「椪柑親子嘉年華」活動，並把「食農小學堂」及「食農市集」規畫進去，同時推出體驗活動等，讓野餐日添加了新元素，希望藉由活動把好吃的大坑椪柑推廣出去，截至中午累計逾1.6萬人次湧入。

民政局長吳世瑋也參與活動，他說，今年的野餐日呼應「台中綠美圖」試營運，以「草地閱讀」為主題，號召市民攜帶喜愛的書籍前去野餐，不僅鼓勵市民親近綠地、也促進情感交流。北屯場上午可看到許多市民攜家帶眷踴躍參與，甚至帶著往年的紀念野餐墊參加，把永續理念融入日常生活。

北屯區長陳宗祈說，民眾在趣味互動中認識椪柑的成長過程，吉祥物「椪柑猴・一橘棒」也與大家熱情互動。紙風車劇團演出經典兒童劇「深海魚劇場」帶領大小朋友潛入夢幻深海，展開一場寓教於樂的奇幻冒險，讓觀眾在欣賞精彩演出的同時，感受閱讀與在地農產的魅力。

此外，活動現場還有陳亞琦Kiki、追追說故事、加一吉他及黃文龍爵士樂團等團隊演出，帶來充滿歡笑與音樂的草地時光。「草地閱讀區」下午登場，由市立圖書館意啟故事志工劇團與大雅小猴子故事劇團接力演出，引導小朋友們體驗閱讀樂趣，四張犁圖書館也在現場設置宣導攤位，民眾可申辦超萌的「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證。

另外，北區場今也在中正公園熱鬧登場，現場吸引約600人次前往參加，由衛生局與北區區公所舉辦親子同樂的野餐活動，鼓勵市民攜手走進戶外，結合自然、閱讀與藝術，打造身心靈療癒的城市綠地時光。

