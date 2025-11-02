南投北港溪溫泉嘉年華開跑

照片取自南投縣政府

2025南投溫泉季壓軸活動—「北港溪溫泉嘉年華」1日上午在泰雅渡假村盛大舉行開幕儀式，來自全國各地愛好泡湯民眾扶老攜幼擠爆泰雅渡假村。

南投縣府觀光處長陳志賢表示，南投縣擁有全台最豐富的溫泉資源，氣候宜人，四季都適合泡湯賞景，秋冬更是傳統泡溫泉的季節，南投溫泉水質好，遠近馳名，深受民眾喜愛。要特別感謝交通部觀光署持續補助經費舉辦2025南投溫泉季系列活動，繼東埔溫泉季及埔里溫泉季活動後，北港溪溫泉季接力登場迎賓。

縣府誠摯邀請全國民眾於秋冬假期走進北港溪，體驗原民舞蹈與音樂魅力，品味香醇咖啡與農特產，感受最道地的溫泉暖意。

北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，感謝南投縣府、仁愛鄉公所及國姓鄉公所大力的支持，讓北港溪旅遊軸線觀光旅遊一年比一年熱絡，此次北港溪溫泉季活動開幕儀式在泰雅渡假村舉辦，感謝泰雅渡假村特別開放全國民眾免門票入園的優惠 ，增添開幕活動熱鬧氣氛，開幕當天也邀請中彰投大約50家文創及農特產參加市集展售推廣，入園民眾還可免費泡湯，挑戰天空步道，品嚐美食。除了傳統秋冬泡溫泉外，該會也積極透過活動宣傳，讓民眾了解常泡溫泉可助益健康，一年四季皆宜，歡迎大家常來北港溪溫泉泡好湯。

聚傳媒