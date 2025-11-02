快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

南投北港溪溫泉嘉年華開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

2025南投溫泉季壓軸活動—「北港溪溫泉嘉年華」1日上午在泰雅渡假村盛大舉行開幕儀式，來自全國各地愛好泡湯民眾扶老攜幼擠爆泰雅渡假村。

南投縣府觀光處長陳志賢表示，南投縣擁有全台最豐富的溫泉資源，氣候宜人，四季都適合泡湯賞景，秋冬更是傳統泡溫泉的季節，南投溫泉水質好，遠近馳名，深受民眾喜愛。要特別感謝交通部觀光署持續補助經費舉辦2025南投溫泉季系列活動，繼東埔溫泉季及埔里溫泉季活動後，北港溪溫泉季接力登場迎賓。

縣府誠摯邀請全國民眾於秋冬假期走進北港溪，體驗原民舞蹈與音樂魅力，品味香醇咖啡與農特產，感受最道地的溫泉暖意。

北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，感謝南投縣府、仁愛鄉公所及國姓鄉公所大力的支持，讓北港溪旅遊軸線觀光旅遊一年比一年熱絡，此次北港溪溫泉季活動開幕儀式在泰雅渡假村舉辦，感謝泰雅渡假村特別開放全國民眾免門票入園的優惠 ，增添開幕活動熱鬧氣氛，開幕當天也邀請中彰投大約50家文創及農特產參加市集展售推廣，入園民眾還可免費泡湯，挑戰天空步道，品嚐美食。除了傳統秋冬泡溫泉外，該會也積極透過活動宣傳，讓民眾了解常泡溫泉可助益健康，一年四季皆宜，歡迎大家常來北港溪溫泉泡好湯。

聚傳媒

溫泉季 南投縣 北港

延伸閱讀

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

國際身障日結合60周年院慶 喜樂保育院嘉年華創造共融與幸福

化身Saja Boys成員！蔣萬安參加萬聖嘉年華 大小朋友嗨揪合照

相關新聞

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍路跑活動將於12月14日登場，報名到11月6日截止，為了號召大家一起來路跑，贊助廠商最近再加碼10...

超美！杉林溪楓紅了 上山追楓還有2大看點

時序入秋，又到了賞楓季節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等迅速轉紅，部分區域已見楓紅景致，波波草、銀杏樹也開始...

台中市民野餐日30地點登場 大坑椪柑盛產成活動亮點

台中市民野餐日今在全市29區、30處地點同步登場，此時也正是大坑椪柑盛產期，民政局和北屯區公所因此特別在四張犁公園舉辦「...

西海岸唯一衝浪區台中松柏漁港衝浪基地計畫 民代要求重視

台中大甲松柏漁港是西海岸唯一衝浪區，台中市議員李文傑針對台中市政府提出的「海岸9大旗艦計畫」，要求針對「松柏衝浪基地計畫...

打造永續宜居城市 「2025台中市民野餐日」熱鬧登場

「2025台中市民野餐日」今(2)日在全市29個行政區同步登場，吸引大批市民熱情參與，截至中午已湧入超過10萬人共襄盛舉...

彰化腦麻生眼控電腦學習 未來想當諮商師幫助人

彰化縣政府舉辦國際身心障礙者日活動，表揚特殊教育績優學校、表現優異特教學生等，受表揚的鹿港國中學生許芳睿是腦麻生，由於四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。