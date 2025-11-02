彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

每年12月3日為國際身心障礙者日，彰化縣政府今天舉辦特殊教育表揚大會，肯定特教績優學校，會中也啟動價值約千萬元的大型復康巴士，並致謝中華上永好讚會捐贈136台輪椅。

彰化縣政府今天在社頭果菜市場舉辦國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會，彰化縣長王惠美出席表揚特殊教育評鑑績優學校等5大獎項共59校、167組優秀師生及7個評鑑績優服務單位。王惠美說，12月3日是國際身心障礙者日，縣府鼓勵各界積極支持，讓「障礙不再成為阻礙」，盼社會更加包容、友善、溫暖。

王惠美會中與來賓啟動價值約新台幣千萬元的大型復康巴士，她也表示，感謝國民黨籍新北市議會議長蔣根煌媒合中華上永好讚會等101名善心人士，捐贈136台、總價約74萬8000元的輪椅，充實彰化縣輔具資源中心輪椅媒合與借用服務，提升彰化社福量能。

王惠美說，表揚特殊教育評鑑績優學校，及超越自我的優秀學生，感謝老師與專業人員用心指導；另外，也表揚校內展現同理心、主動幫助身障同學的「守護天使」，及長期投入身心障礙服務、表現傑出的楷模與機構，感謝無私奉獻，讓愛能繼續傳承。