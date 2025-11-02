聽新聞
超美！杉林溪楓紅了 上山追楓還有2大看點
時序入秋，又到了賞楓季節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等迅速轉紅，部分區域已見楓紅景致，波波草、銀杏樹也開始轉變色彩；園方表示，配合楓紅，本周末起推出免費賞螢導覽、夜間觀星等活動，可把握時間上山遊賞。
杉林溪指出，其園區海拔介於1600至1800公尺，園內青楓約3000棵、紫葉槭約1000棵、楓香800棵等，因此每年秋天就進入楓紅季；還有種植金黃銀杏、黃金水杉等變色葉植物，今年更擴大種植波波草達6000株，同樣會變色轉紅。
隨時序入秋，最近山區日夜溫差大，加上有些降雨，有利變植物轉色，園方表示杉林溪楓葉快速轉變色彩，目前楓紅達3成，花卉中心的日月池等部分區域可見楓紅景致；此外，波波草也持續鮮紅，銀杏也開始轉為鮮黃，大致都進入觀賞期。
杉林溪園區表示，想要欣賞楓紅美景的民眾可把握時間上山遊賞，為搭配秋天賞楓，除了每天既有的日間生態導覽、夜間觀星等免費活動，本周末起增加免費賞螢導覽，僅每晚6時30分一場次，遊客可自由參加毋須報名。
