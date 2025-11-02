西海岸唯一衝浪區台中松柏漁港衝浪基地計畫 民代要求重視

台中大甲松柏漁港是西海岸唯一衝浪區，台中市議員李文傑針對台中市政府提出的「海岸9大旗艦計畫」，要求針對「松柏衝浪基地計畫」，先行改善松柏漁港北堤周邊設施及景觀，針對海線的自行車道多舉辦活動行銷，帶動觀光人潮；市議員楊啟邦則要求重視合法和安全保障問題。

甲安埔區台中市議員楊啟邦表示，他長期關心松柏漁港問題，這是西海岸唯一衝浪區，假日常有很多遊客到此一遊，這是開放水域，政府也不斷推廣此處景點，但在此海岸是否要設管制區，是否合法，如果不能合法原因為何，他說台中市觀旅局和農業局要設法解決，保障遊客安全，他認為這是政府應該重視且面對的問題。台中市觀光旅局長陳美秀表示，去年已委託成大作水域研究，此處開放式水域衝浪完全合法。

市議員李文傑說，台中市政府提出「台中海岸九大旗艦計畫」，第一項就是「松柏衝浪基地計畫」，松柏漁港北堤周邊已成衝浪客喜愛的衝浪地點，但周邊廁所等設施及景觀都完全沒開發。李文傑說發展海線觀光不能只是紙上談兵或淪為空談，市府應該先行著手改善，並進一步和松柏漁港的魚貨市場及停車設施結合，逐步發展松柏漁港水域遊憩活動及觀光，讓漁事作業和水上活動取得平衡。

觀光旅遊局長陳美秀表示，松柏漁港北堤是很有觀光潛力地區，尚待開發，觀光旅遊局會請專家研究水氣象及適合哪一種水域活動，評估陸域環境支援系統的建置，也會和農業局合作，結合松柏漁港魚貨市場的營運，帶動周邊觀光產業。