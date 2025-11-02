野餐日曬幸福 大雅重現法國畫家名作「拾穗」畫面

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在「大雅公園」辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日。圖／大雅區公所提供
台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在「大雅公園」辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日。圖／大雅區公所提供

台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在大雅公園辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日，重現法國巴比松派畫家米勒經典名作「拾穗」畫面，民眾野餐也可拍照打卡。

台中市政府31個局處今天分別在29區公所全面動員，30處同步舉辦野餐日，以「閱讀x野餐」為雙主軸，首度推出 「帶一本書來野餐」的全新概念。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年的台中市民野餐日大雅場次延續去年由觀旅局和大雅區公所共同辦理，今年的大雅公園野餐日，以「閱讀即生活」為主題，結合閱讀、音樂、市集與親子活動，打造一場屬於大雅的城市綠地饗宴。

大雅區長林麗蓉表示，市民野餐日已成為台中獨特的城市品牌，深受市民喜愛，今天在大雅公園尋找米勒的經典名畫並拍照上傳，就能得到準備的好禮。

台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在「大雅公園」辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日。圖／大雅區公所提供
台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在「大雅公園」辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日。圖／大雅區公所提供

野餐 台中市 上傳

