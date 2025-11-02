野餐日曬幸福 大雅重現法國畫家名作「拾穗」畫面
台中市政府觀光旅遊局與大雅區公所今天在大雅公園辦「草地閱讀，曬曬幸福!」野餐日，重現法國巴比松派畫家米勒經典名作「拾穗」畫面，民眾野餐也可拍照打卡。
台中市政府31個局處今天分別在29區公所全面動員，30處同步舉辦野餐日，以「閱讀x野餐」為雙主軸，首度推出 「帶一本書來野餐」的全新概念。
台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年的台中市民野餐日大雅場次延續去年由觀旅局和大雅區公所共同辦理，今年的大雅公園野餐日，以「閱讀即生活」為主題，結合閱讀、音樂、市集與親子活動，打造一場屬於大雅的城市綠地饗宴。
大雅區長林麗蓉表示，市民野餐日已成為台中獨特的城市品牌，深受市民喜愛，今天在大雅公園尋找米勒的經典名畫並拍照上傳，就能得到準備的好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言