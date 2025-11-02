彰化腦麻生眼控電腦學習 未來想當諮商師幫助人

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天也主持大型復康巴士啟動儀式，「中華上永好讚會」等101位善心人士也共同捐贈輪椅136台輪椅。記者林宛諭／翻攝
彰化縣長王惠美今天也主持大型復康巴士啟動儀式，「中華上永好讚會」等101位善心人士也共同捐贈輪椅136台輪椅。記者林宛諭／翻攝

彰化縣政府舉辦國際身心障礙者日活動，表揚特殊教育績優學校、表現優異特教學生等，受表揚的鹿港國中學生許芳睿是腦麻生，由於四肢無法活動，他得用眼控電腦寫作業，成績表現優異，因為喜歡研究地圖，父母甚至多次帶他出國自助旅行，看看地圖上的世界，他說，以後想當心理諮商師，傾聽病人的心聲，幫助病人。

彰化縣政府今天在社頭果菜市場舉行「國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，縣長王惠美表揚特殊教育評鑑績優學校、特殊教育評鑑資賦優異類特優及優等學校、守護天使、特殊教育學生獎學金、資賦優異學生特殊表現等5大獎項共59校、167組優秀師生及7個評鑑績優服務單位。

王惠美也主持價值千萬元的大型復康巴士啟動儀式，並感謝新北市議長蔣根煌媒合「中華上永好讚會」等101位善心人士共同捐贈輪椅136台輪椅，充實輔具資源中心的輪椅媒合與借用服務。

今天接受表揚的腦麻生許芳睿克服身體障礙，努力學習，在校成績優異，他的母親林宛儀說，他們夫妻從一開始不能接受自己孩子是腦性麻痺，到開始接受、面對，一路陪著芳睿，甚至為了想要治療芳睿，又再生了他的弟弟妹妹留下臍帶血，而他們發現芳睿對文史很有興趣，也特別喜歡研究地圖，所以多次帶他出國旅行看看地圖裡的城市，讓他圓夢。

許芳睿的父親許原彰也曾不辭辛苦，一個人帶著坐著輪椅的芳睿到日本旅行，他說，只要芳睿想去，他們儘量實現他的願望，不能讓他覺得他受限於肢體障礙就不能做想做的事。

而入選「守護天使」的田中高中學國中部學生謝源長雖然自小面臨家庭變故與生活困境，但他始終以堅強與樂觀面對挑戰，國二時，班上一名障礙同學因車禍受傷需依靠輪椅行動，謝同學主動成為「小天使」，每日陪伴往返教室、協助搭乘電梯與生活照顧，即使遇到同學情緒不穩時，也總是以包容和耐心相待，展現出超齡的成熟與同理心，他也在老師的鼓勵下找到人生方向，立志成為廚師，要用努力翻轉人生，充分展現逆境中的勇者精神。

今天受表揚的鹿港國中學生許芳睿（中）是腦麻生，成績表現優異，因為喜歡研究地圖，父母甚至多次帶他出國自助旅行，看看地圖上的世界。記者林宛諭／翻攝
今天受表揚的鹿港國中學生許芳睿（中）是腦麻生，成績表現優異，因為喜歡研究地圖，父母甚至多次帶他出國自助旅行，看看地圖上的世界。記者林宛諭／翻攝

