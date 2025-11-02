不只草屯！這城鎮也跟進發兒童生日禮金 每人2萬領到5歲

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／埔里鎮公所提供

為鼓勵生育，減輕年輕父母負擔，南投草屯率全縣之先，研議針對1至5歲幼童明年起每人發放2萬元生日禮金；據了解，埔里也將跟進，同樣每名幼童每年發2萬元，一路可領到5歲。兩公所均已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實施。

南投縣受少子化、高齡化、人口外移等影響，全縣跌破50萬人，各鄉鎮為催生、留人，甚至吸引外地民眾入籍，公所自辦提升福利，其中草屯因公共造產收益穩定，2019年起發放每胎2萬元生育津貼，2022年再加碼每胎發4至7萬元不等。

為獎勵生育，減輕年輕夫妻育兒負擔，草屯公所已研議明年起針對設籍草屯鎮的1歲至5歲幼童，每年發放2萬元兒童生日禮金；鎮長簡賜勝說，相關預算已編列完成，本周將送鎮代會審議，通過後就會公告實施，希望帶動生育與定居意願。

而草屯鎮今年元月起至8月底，全鎮總人口數都在9萬7200餘人至9萬7300餘人之間來回波動，但在9月初拋出明年發放兒童生日禮金每人2萬元後，打破先前停滯狀態，人口連2個月成長，9月底達9萬7445人、10月為9萬7566人。

據悉，埔里也將跟進。埔里今年人口負成長，從元月的7萬6249人，逐月遞減，上月底已跌至7萬5606人；公所評估財政轉虧為盈，為催生並留人，同樣規畫明年起1歲至5歲鎮民每年發放生日禮金2萬元，仍待鎮代會審議通過後實行。

根據草屯、埔里兩公所所公告的115年度總預算案，草屯鎮明年度兒童生日禮金預算編列3000人，每人2萬元，經費約6000萬元；埔里鎮明年度兒童生日禮金預算編列1709人，同樣每人2萬元，經費約3418萬元。

南投埔里研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／埔里鎮公所提供
南投草屯研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯研議明年起針對1至5歲鎮民每人發放2萬元生日禮金，已編列相關預算，待鎮代會審議通過後實行。圖／草屯鎮公所提供

