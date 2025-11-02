快訊

彰化去年移除4589隻綠鬣蜥 個體趨小顯示族群控制見成效

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣二林溪隨處可見綠鬣蜥。圖／彰化縣野鳥學會提供
彰化縣二林溪隨處可見綠鬣蜥。圖／彰化縣野鳥學會提供

外來種綠鬣蜥入侵台灣，彰化縣從2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現後，彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會追蹤綠鬣蜥，並雇請原住民獵人移除，去年就已移除4589隻，彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，從捕獲個體趨小，顯現族群已有控制。

綠鬣蜥除了會捕食雛鳥、昆蟲及其他小動物外，危害當地生態，繁殖季期間，會在河岸挖掘洞穴產卵，可能會使堤岸結構遭到破壞而有安全疑慮，甚至傳出侵入民宅、庭園，造成民眾恐慌。由於綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化、台中等縣市 ，近年來動用大量資源防治，並執行移除工作，降低危害。

彰化縣是在2017年9月在芳苑工業區東側二林溪邊發現綠鬣蜥，目前主要分布在二林溪芳苑工業區河段、芳東路養雞場、舊趙甲里排及山寮排水及邊有固定水域一帶，縣內其他地區則僅有零星發現。

彰化縣政府近年來也都由農業部補助經費，縣府再委託彰化縣野鳥學會針對二林溪區域的綠鬣蜥族群進行追蹤與移除，並邀請兩棲爬蟲專家為移除人員辦理培訓課程，及雇請有合獵槍執照及移除經驗的原住民獵人，及受過培訓移除小組努力下，彰化在2018年只移除27隻綠鬣蜥，到去年已移除4589隻綠鬣蜥。

為持續辦理綠鬣蜥防治及宣導，彰化縣明年預定投入462萬餘元，其中392萬餘元由中央負擔，金額也比往年高。但彰化縣總幹事李益鑫說，綠鬣蜥防治往往必須專職才能克竟其功，也要投大量的經費，目前執行人員達12人，所能分配的經費其實很少，有待增加經費。

李益鑫說，目前的排水道護岸都都用水泥，或者是工廠邊，除治人員很難接近，加上清淤及排水工程施作，往往會驚擾到綠鬣蜥而四處逃竄，增加執行的難度，儘管如此，在野鳥學會及縣府相關單位努力下，目前捕獲的綠鬣蜥個體已趨小隻，顯見彰化綠鬣蜥的族群已得到控制。

李益鑫說。綠鬣蜥防治必須要獲得更大關注，建議民眾發現時，最好以先行拍照，不要動手去抓，以免驚擾綠鬣蜥而四處流竄，同時立即向野鳥學會或彰化縣政府專線電話1999通報，前往捕捉。

彰化在2018年只移除27隻綠鬣蜥，有了專業人員與技巧，去年獵捕了4589隻，個體趨小，顯現族群受到控制。圖／彰化縣府提供
彰化在2018年只移除27隻綠鬣蜥，有了專業人員與技巧，去年獵捕了4589隻，個體趨小，顯現族群受到控制。圖／彰化縣府提供

