台中消防局禁止「調休」有罵聲、有力挺 「方便當隨便的下場」

台中市消防局在上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈，紛紛上網抱怨，批評消防局長孫福佑，因為一名同意調休的基層「上班兩周僅休息24小時」的貼文，即「懲罰」所有外勤同仁，沒有道理，不過也有基層支持局長作法，消防工作本來就有其特殊性，加上調休也非白紙黑字的規定，屬內部默契，加上部分同事「方便當隨便」，消防局強勢要求，也有道理。

基層消防人員透露，外勤消防員「勤二休二」本來就是白紙黑字的規定，主要是消防工作特殊，避免消防員一直處於高壓、高張力的狀態，但年輕的消防員年休假比較少，若配合「勤二休二」的規定的話，假期比較沒有彈性，因此才會有默許基層可以「調換輪休假」的方式，安排休息日。

基層表示，不過近來台中市消防局陸續有外勤消防隊員，出國旅遊穿公家裝備拍照，卻是私下調休，也未依規定向消防局報備的狀況，加上此次又有基層反映，上兩周班只休24小時的抱怨文，等於是把「方便當隨便」，無怪乎消防局鐵腕執行。

但也有基層認為，可以私下調整輪休是過去的默契，但消防局突然宣布後，馬上在本月實施，從上月29日宣布至11月1日實施，只有三天時間，過程中缺少與單位幹部與基層的溝通時間，也讓早已規畫好行程的同事，來不及做好因應，「有這麼急嗎？」

有消防眷屬也貼文反映，丈夫原定11月1日安排好一年一度陪父母旅遊，因消防局突然的規定，被迫取消，損失3萬元，安排好參加哥哥的婚禮，也無法出席，消防局在沒有調查、討論、傾聽基層意見的前提下，即改變上百個家庭的生活。

該名眷屬也說，消防員長期人力不足、超時值勤，現在連家庭相處的調假彈性都被拿走，「這合理嗎？」、「是管理還是懲罰」，引發基層熱議。

消防局表示，10月29日是要求外勤禁止調整輪休日，而非調假，避免調假者與被調假者面臨更長時間消防勤務，若同仁需較多日進行休息，可請休假或補休，以確保勤務穩定及人員身心健康權；另如因公務勤務需停休連續值勤（例如此次支援花蓮救災、或者山域搜救等），也將控管值勤時數，避免過勞影響同仁健康。