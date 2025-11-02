台中市消防局突宣布「不能調休」...基層反彈 孫福佑：有錯要馬上改

台中市消防局在上月底時臨時宣布，禁止同仁「調休」，且本月的班表需要重排，基層不少人早規畫好出國行程，造成旅費損失，沒了休假彈性，基層反彈；且基層傳出是因一名消防員，在網路平台發文「兩周僅休息兩天」，才讓消防局採取鐵腕措施。局長孫福佑說，同仁私下調休衍生問題已久，才會在上月29日宣布新措施在本月實行，「發現錯誤就要馬上改正」。

上月底不少基層消防隊員在網路平台反映，台中市消防局在10月29日臨時宣布，11月禁止外勤同仁調休，因事出突然，不少基層已排好11月班表，安排好行程，面對消防局突然的宣布，措手不及，甚至蒙受旅費損失、婚禮泡湯等，引發基層反彈，在網路上抱怨聲不斷。

有基層指出，消防局長孫福佑會一聲令下，不讓基層私下調休的主因是今年9月底時，有一個消防員在Threads上面貼文，指稱連續上班兩周僅休假24小時，才導致消防局在11月起強力要求，外勤同仁不得私下調假，直批消防局因為特定基層言論，「懲罰」其他同仁。

消防局長孫福佑說，依照消防署的明文規定，外勤同仁上班規範即是「勤一休一」或是「勤二休二」，若要休息較長時間，可使用自己的年休假，同仁私底下「調假」，本來就不符合規定，若容許調休，一定會衍生同仁連續上班超過兩天的規定。

孫福佑說，依照「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」，每兩年消防員的每月工時要減少24小時，今年每月是312小時，到後年每月是288小時，一直會減少到2031年，外勤同仁每月上班時數已在逐年減少，考量到消防單位救災救護能量、消防員「高張壓力」的健康權，若再容許同仁私下調休，將會衍生消防員過勞等問題，「發現錯誤後要立即改正」，才會在上月底宣布後，本月實施。

消防局指出，此案為禁止調整輪休日，而非「調假」，基於消防勤務性質特殊，救災救護工作屬於高強度工作性質，隨時須因應各類突發狀況，為顧及同仁健康，且依各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點第三點略以，「每日服勤時段以二班制、每月十五日以上之輪休日為原則」。

目前台中市採「勤二休二」制，避免同仁長時間連續值勤，導致專注力下降、增加救災安全風險，或因體力負荷過重而影響自身健康。