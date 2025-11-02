急診團隊像大家庭護理長感動落淚 任職29年調單位同事不捨

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年調至其他單位擔任護理長，急診部同事上周為她辦歡送感謝會，護理師們感謝大家口中的「阿長」，李溶菁感動落淚說，急診團隊就像一家人，她會永遠記得大家的溫暖與好感情。

李溶菁護理長民國85年到童綜合醫院服務，到職工作單位就是急診，她從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長。

急診部魏智偉主任與團隊，為了感謝李溶菁29年盡心盡力的服務與照顧團隊，上周邀請童醫院吳肇鑫副院長與盧立華執行長等人，一起舉辦歡送感謝活動。

急診護理師與同仁為了感謝護理長，收集數十年來護理長的點滴照片，徹夜趕工並製作成海報，企劃室同仁也到現場舞弄小龍，共同感謝護理長多年幫忙。

感謝會場送上花束，蛋糕，紅布條，卡片，李溶菁驚喜又感動落淚；她說一直都很感謝大家的幫忙，急診團隊就像一家人，雖然忙碌，但大家都有一顆熱血的心，大家給她的驚喜，她很感動，這份情會一直在自己心中。

