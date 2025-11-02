台中購物節「宮崎日」抽獎 兩人抽中赴日來回機票

台中購物節熱鬧舉辦，姊妹市、日本宮崎縣也派人與會，商工觀光勞動部國際經濟交流課主任池上竜弘昨天參加「宮崎日」抽獎，抽出台北宮崎來回機票2組，以及宮崎物產大禮包20組。抽中機票的兩位中獎者都十分驚喜，表示會繼續消費力挺台中購物節。

經發局長張峯源說，宮崎縣日南市的「日南車站」和台中的日南車站同名，2023年曾締結為姊妹車站，宮崎縣去年進一步成為台中在日本的首個「姊妹市」開啟深化交流。他9月初曾率團赴宮崎拜會，雙方就推動木材利用協議、台中購物節合作行銷活動，以及促進工商團隊互訪等議題探討合作，今日宮崎縣首次回訪並參加台中購物節活動，體驗台中購物節的慶典經濟魅力。

池上竜弘說，對於台中購物節能以線上方式讓世界各地參與，且短短幾天累積近25億消費金額感到十分驚訝。他首次體驗搖獎機開獎和現場隨即Call Out中獎人，還能親自獻上祝賀，過程新鮮有趣，也感受到開獎的緊張與歡樂，讓他留下深刻印象。他感謝台中市政府提供宮崎來回機票，鼓勵台灣人前往旅遊、促進觀光商機。

經發局說，此次透過線上抽獎及現場摸彩抽出的20組宮崎縣物產大禮包，內容包含印有「宮崎犬」吉祥物的托特包與絨毛玩偶等，同時附上宮崎縣旅遊手冊，要讓民眾從美味認識宮崎縣。