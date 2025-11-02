台中單身聯誼19對互表心意 再創百分百配對率

台中市政府民政局昨天和大甲區戶政事務所舉辦「秋日相芋、農情有約」單身聯誼活動，帶39位單身男女走訪大甲鎮瀾宮祈福許願，祈求大甲媽牽紅線，到李安妮向日葵農場體驗控窯、拔芋頭與品嚐農村午茶；民政局長吳世瑋表示，這次活動成功促成19對有緣人互表心意，再創百分百配對率。

吳世瑋表示，市府積極打造安全又有趣的交友平台，鼓勵適婚單身朋友勇敢踏出舒適圈、拓展人際關係。今年與各戶政事務所攜手推出25場主題式聯誼活動，結合地方特色、創意體驗與團體互動，營造輕鬆自在的交友氛圍。

他說截至目前，22場活動已成功促成357對有緣人成功配對，平均配對率超過八成四，廣受好評。市府將持續以創意與浪漫為引擎，讓愛情在台中各地延續。

大甲戶所主任唐萬國表示，單身男女先到大甲鎮瀾宮虔誠祈福，求大甲媽牽紅線加持愛情；隨後抵達李安妮向日葵農場，在田園間合作拔芋、體驗控窯，並享用農村午茶，感受從產地到餐桌的食農樂趣。活動中，「愛情推銷員」帶領真心話大冒險與趣味互動遊戲，讓，讓參加者在輕鬆氛圍中建立聯繫。