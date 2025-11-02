彰化二水跑水節揭幕 桃園花彩節展期延長

彰化縣二水跑水節今年邁入第23年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟2天活動，參與者走進八堡圳引水道，跟著前導神轎「跑水」，今天將迎來重頭戲「千人健行水上漂」；桃園大溪花彩節昨開幕，考量花期延後，花田將一路開放到16日參觀。

早年跑水是從八堡圳頭放水進引水道，很多農民被急流灌溉水沖倒，舉辦跑水節後改為放一些水進引水道即關水門，確保參加跑水者安全。彰化縣長王惠美等人昨穿上雨鞋，走進水深淹過足踝的引水道，在祭祀水神的神轎引導下前進。

王惠美說，二水國際跑水節是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選台灣觀光雙年曆，今年主題「跑水吧！時光潮流」，規畫祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福五大活動，請全國民眾和外國朋友來二水體驗。

桃園花彩節昨起在大溪月眉休閒農業區登場，主辦的農業局別具巧思，融合大溪女兒「帽子歌后」鳳飛飛的經典音樂與形象，在現場打造超大帽子裝置藝術點綴13公頃花田，共有7大主題裝置藝術，還有首創的花田音樂會。

副市長王明鉅說，開幕前多日豪雨影響花開，預估花期稍微延後，原定9日閉幕的花彩節持續開放到16日。