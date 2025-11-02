武陵農場2026櫻花季 開放訂房3分鐘秒殺

賞櫻勝地武陵農場為期17天的2026年櫻花季，昨天上午8時30分開放訂房，僅僅短短3分鐘內，農場116間客房、共計1972個房間，即被搶訂一空。

武陵農場表示，「武陵農場櫻花季」從2026年2月13日至3月1日登場，屆時農場內將再現「粉櫻滿谷、雲霧繚繞」的夢幻景致，尤其是粉嫩櫻花倒映在清澈溪水間的美景，讓武陵農場穩坐全台最夢幻高山賞櫻勝地寶座。

武陵農場指出，櫻花季期間，將配合交管措施實施每日入園總量管制，以確保遊客賞花品質與交通安全，呼籲已成功訂房的旅客需於3日內完成匯款，逾期未完成者將釋出房間，讓其他旅客有機會遞補，建議未訂到房的民眾，不定時上線查詢訂房系統，仍有獲得候補的機會。

對於未能成功訂房的旅客，武陵農場還提供了多元賞櫻方案，包括12月1日上午8點起，將開放露營區線上訂位，農場每日提供木屋37棟及營位210個，讓遊客體驗高山露營賞櫻的獨特樂趣。

民眾也可選擇入住大梨山地區飯店或周邊民宿，翌日搭乘豐原客運賞櫻專車進場賞花，建議搭乘大眾交通工具安排一日遊，既輕鬆又環保，團體旅遊預計於11月10日上午9時起，開放旅行業網路登記預約。相關資訊與動態可上武陵農場官方粉絲專頁查詢。