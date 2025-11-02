聽新聞
0:00 / 0:00

武陵農場2026櫻花季 開放訂房3分鐘秒殺

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
武陵農場昨天上午開放2026年櫻花季訂房，短短3分鐘內即被搶訂一空。圖／武陵農場提供
武陵農場昨天上午開放2026年櫻花季訂房，短短3分鐘內即被搶訂一空。圖／武陵農場提供

賞櫻勝地武陵農場為期17天的2026年櫻花季，昨天上午8時30分開放訂房，僅僅短短3分鐘內，農場116間客房、共計1972個房間，即被搶訂一空。

武陵農場表示，「武陵農場櫻花季」從2026年2月13日至3月1日登場，屆時農場內將再現「粉櫻滿谷、雲霧繚繞」的夢幻景致，尤其是粉嫩櫻花倒映在清澈溪水間的美景，讓武陵農場穩坐全台最夢幻高山賞櫻勝地寶座。

武陵農場指出，櫻花季期間，將配合交管措施實施每日入園總量管制，以確保遊客賞花品質與交通安全，呼籲已成功訂房的旅客需於3日內完成匯款，逾期未完成者將釋出房間，讓其他旅客有機會遞補，建議未訂到房的民眾，不定時上線查詢訂房系統，仍有獲得候補的機會。

對於未能成功訂房的旅客，武陵農場還提供了多元賞櫻方案，包括12月1日上午8點起，將開放露營區線上訂位，農場每日提供木屋37棟及營位210個，讓遊客體驗高山露營賞櫻的獨特樂趣。

民眾也可選擇入住大梨山地區飯店或周邊民宿，翌日搭乘豐原客運賞櫻專車進場賞花，建議搭乘大眾交通工具安排一日遊，既輕鬆又環保，團體旅遊預計於11月10日上午9時起，開放旅行業網路登記預約。相關資訊與動態可上武陵農場官方粉絲專頁查詢。

延伸閱讀

花東推旅宿「1+1幸福專案」 在光復鄉消費加碼抽獎

武陵農場2026櫻花季訂房3分鐘秒殺 粉紅浪漫將於明年2月登場

公告明年武陵農場櫻花季2月訂房及交通管制 11月1日開放訂房

韓歌手輪番來台開唱 海外旅客訂房搜尋量增

相關新聞

台中人出國更方便了！333路公車周一上路 台中車站直達機場

台中國際機場提升聯外交通服務，繼今年7月市府推出機場快線後，再度推出新路線「333路」公車，將於11月3日正式試營運。這...

黃秀芳成立競辦爭取彰化縣長提名 駁內定傳聞

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，已有2名立委、彰化市現任與前任市長表態參選。立委黃秀芳昨上午成立競選辦公室，...

彰化二水跑水節揭幕 桃園花彩節展期延長

彰化縣二水跑水節今年邁入第23年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟2天活動，參與者走進八堡圳引水道，跟著...

武陵農場2026櫻花季 開放訂房3分鐘秒殺

賞櫻勝地武陵農場為期17天的2026年櫻花季，昨天上午8時30分開放訂房，僅僅短短3分鐘內，農場116間客房、共計197...

可省650元！台中假日輕急症中心明上路收費400元 醫學中心急診破千

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動假日輕急症中心（UCC）試辦計畫明天上路，台中市有2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯...

台中市民野餐日明登場 主場中央公園Dress Code、交管及停車曝光

「2025台中市民野餐日」主場「中央公園」明登場，Dress Code為白上系服裝加墨鏡，建設局整理交通資訊懶人包，鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。