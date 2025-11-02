聽新聞
黃秀芳成立競辦爭取彰化縣長提名 駁內定傳聞

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
民進黨彰化縣下屆縣長選舉提名，立委黃秀芳（左2）昨天成立競選辦公室，包括前縣長周清玉（左1）、翁金珠（左3）及同屬「正國會」系統的不分區立委王義川都到場力挺。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣下屆縣長選舉提名，立委黃秀芳（左2）昨天成立競選辦公室，包括前縣長周清玉（左1）、翁金珠（左3）及同屬「正國會」系統的不分區立委王義川都到場力挺。記者劉明岩／攝影

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，已有2名立委、彰化市現任與前任市長表態參選。立委黃秀芳昨上午成立競選辦公室，針對外傳她是內定人選，她強調，若是內定就不會有4人遞送參選意願書，唯有「兄弟爬山各自努力」，爭取選民支持。

遞交參選意願書的4人分別為「正國會」系統的立委黃秀芳、親「新潮流系」的立委陳素月、彰化市長林世賢，及彰化市前市長邱建富。

彰化縣為非執政縣市，民進黨中央採徵召方式提名，將先由選對會逐一徵詢，若協調不成將辦民調，依民調結果及綜合評估後，由黨主席賴清德徵召提名。

民進黨過去甚少在初選階段即成立競辦，邱建富、黃秀芳先後成立，陳素月也將跟進。只有林世賢暫未考慮，他批評以「先設總部」方式搶跑，不利黨的團結與後續選戰布局，黃秀芳回應，自己的立委辦公室過於窄小，無法容納工作人員及前來關心的支持者，才會另覓較大的空間。

黃秀芳昨澄清「內定說」，強調最後無論是誰代表民進黨參選，大家都會團結一致，達成執政的目標。

另，國民黨目前有3名可能人選，包括已表態爭取提名的彰化縣前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，以及彰化縣前副縣長，現為縣府參議的柯呈枋，立委謝衣鳯原是甚受看好的人選，但仍未表態。

民眾黨不分區立委張啓楷也表達有參選意願。

