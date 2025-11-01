快訊

可省650元！台中假日輕急症中心明上路收費400元 醫學中心急診破千

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「假日急症中心」明上路，將於周日及國定假日開診，減輕醫學中心急診壅塞壓力。記者趙容萱／攝影
「假日急症中心」明上路，將於周日及國定假日開診,減輕醫學中心急診壅塞壓力。記者趙容萱／攝影

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動假日輕急症中心（UCC）試辦計畫明天上路，台中市有2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所，服務時間為周日及國定假日。UCC部份負擔加掛號費為400元，有綠色通道，醫學中心急診1050元。

健保署中區業務組表示，這兩家假日輕急症中心醫師都具備急診專科醫師資格，經驗及醫術備受肯定，還有一名醫師具備婦產科、心臟內科及急診等3個專科醫師，也有醫師具備兩張以上的專科醫師，都是一時之選。

健保署中區業務組說明，民眾應依症狀輕重選擇合適的就醫管道，輕症到UCC，UCC設有綠色通道，如果民眾就醫後發現必須上大醫院，也能就近快速轉診或轉送到鄰近大醫院。

衛生局說明，台安醫院雙十分院與中國附醫合作，家健聯合診所則與台中榮總合作，假日突發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷等輕中度不適症狀，建議到UCC就診，服務時間為每周日及國定假日、上午8時至晚間12時。

衛生局說明，在收費的部分，UCC部份負擔150元、掛號費250元，收費400元，有綠色通道，醫學中心部份負擔750元、掛號費300元，收費為1050元。

台中市西屯區福科路家健聯合診所說，為響應UCC試辦計畫，與大台中市醫師公會、大台中護理師護士公會、大台中藥師公會、台中市大台中醫事檢驗師公會、台中市醫事放射師公會等五大公會合作開辦假日看診，明日開始執行。

衛生局提醒，若出現胸悶、呼吸困難、意識不清、大量出血或其他危及生命的情形，仍應立即撥打119送醫急救；但如僅為感冒、腹瀉、輕傷或發燒等症狀，建議前往UCC就診，讓急診資源更有效運用於重症病患。

台中市西屯區福科路家健聯合診所響應UCC試辦計畫，明天開診。圖／家健聯合診所提供
台中市西屯區福科路家健聯合診所響應UCC試辦計畫,明天開診。圖／家健聯合診所提供
台中市西屯區福科路家健聯合診所響應UCC試辦計畫，明天開診。圖／家健聯合診所提供
台中市西屯區福科路家健聯合診所響應UCC試辦計畫,明天開診。圖／家健聯合診所提供

