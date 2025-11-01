台中市民野餐日明登場 主場中央公園Dress Code、交管及停車曝光

「2025台中市民野餐日」主場「中央公園」明登場，Dress Code為白上系服裝加墨鏡，建設局整理交通資訊懶人包，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，如市區公車、U-BIKE自行車前往，實踐低碳的綠色城市生活。

建設局長陳大田說，台中市民野餐日邁入第四屆，今年以「草地閱讀」為主題在全市29個行政區同步展開，今年中央公園主場區由建設局與西屯區公所攜手規畫3大主題區，並首度引入市集活動。

陳大田說明，建設局整理交通資訊懶人包，開車或騎機車除了公園周邊道路停車格外，建設團隊整理了周遭10處停車場，將可提供5051輛汽車及4836輛機車的停車空間。

陳大田指出，為營造一致的活動氛圍，今年活動Dress Code，特別邀請民眾穿著白色上衣與牛仔褲，帶上最愛的書與墨鏡，打造屬於台中的「草地閱讀日」。現場禁止烹煮、烤肉、政治宣傳、宗教募款及搭設帳篷等行為。

建設局說明，當日可搭乘6、8、23、54、61、108、500、525、651及850路公車，前往會展中心或綠美圖站，再步行到會場，也可搭捷運到文華高中站，轉乘555路公車直達綠美圖。

針對開車族及機車族，另提供經貿6、經貿8、中科路至啟航路封路等免費停車場，以及國際會展中心、中央公園北側等停車場、逢甲大學凱旋停車場等10處停車空間。