BNI啟動共好經濟圈 台中市百家企業齊聚台中世貿

由BNI台中市區辦公室主辦的「2025台中市區產業博覽會」，1日在台中世界貿易中心盛大開幕。第一天的展會便吸引超過3,000人次入場參觀，現場集結上百家優質企業、政府單位及公益團體共同參與，展現台中產業的創新實力與跨域合作能量，也成功締造產業交流與品牌曝光的雙贏盛會。

本次博覽會以「滿足你對家的幸福想像」為主題，從居家設計、智慧建築、綠能科技、健康美學到創意生活，全方位呈現中部產業鏈的多元與深度。現場並邀請當紅啦啦隊女孩Mimi現身助陣，以青春活力帶動全場氣氛，成為活動亮點之一。

台中市政府經濟發展局副局長林敏棋、工商發展投資策進會副總幹事林家興、數位發展局代理科長陳立勳等人到場，表達對活動的支持與肯定，並踴躍邀請日本BNI沖繩區域夥伴前來台中，展開彼此商務交流的第一步。

BNI國家董事謝聰評指出：「大家One Team結合海外資源，尤其是本次日本沖繩和千葉兩區域的執行董事更親自帶團參展，充分展現BNI強大的跨國商務鏈結量能。」

BNI台中市區執行董事謝文瑋、徐佩娟說，這場博覽會不僅是一場展覽，更是一個讓企業彼此連結、共創商機的平台。BNI長期推動「共好經濟圈」，期待持續凝聚台中產業力量，共同開創新契機。

活動現場除了攤位展示之外，更有品牌講座、產品體驗、現場抽獎與民眾互動活動，吸引各年齡層熱情參與。現場買氣熱絡、媒合成果豐碩，是中部地區年度最具代表性的產業盛會。

此次參展的廠商，包括薩維爾皇家西服、蘇拉蜜婚紗、智能綠裝修、生活科技淨水、攝氏零度影像設計、Re：House凰築、賜果源 × 家釀梅酒｜果香微醺吧、致勝建築工程產業聯盟、致勝大健康產業聯盟、LB頂級汽車用品、震宇霸王龍、神速科技、PU PRIME澳洲券商、宇宙新星音樂平台、成真協作室內裝修。

以及AQUA.C花漾皙、SHALLOW CAFE、創業不擲杯Podcast頻道、金元盛國際、歐奇賽斯-你的活動萬事屋、坪常日、豐華工程、珠寶新貴、GEMFULL時尚珠寶、瑞煦建築、髮林健康集團、Marumaru donuts、孋樣岩盤浴、克斯有限公司、GoGoWeb買斷式電商系統、嚴翊方地政士事務所、BIOGOLF、聖希諾Zinzino健康科學體驗站、。

外縣市與國際團隊包括台南市BNI真愛與真誠分會、新竹B區建築工程團隊、南投縣俊彥製茶所；以及馬來西亞建心國際不動產；香港港頌、真·財商培訓學院；日本台灣法人喜德開科技。

公益團體則有財團法人熱愛生命文教基金會、勵馨基金會-馨辰花里工坊，在現場推廣社會關懷與永續理念，為活動增添溫度與深度。