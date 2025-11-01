中市府就博會吸引上千名求職者參與 媒合率達六成

台中市政府今年最大場「富市台中 就業成功」台中世貿就業博覽會，1日在台中世貿二館熱鬧登場。現場設置科技領航、智能製造、職場友善、服務先鋒及新創能量等徵才專區，邀集96家廠商，提供超過5,200個職缺，吸引上千名求職者熱情參與，初步媒合率達六成。

其中，大立光（3008）、台灣美光、矽品精密等知名企業面試攤位大排長龍，吸引許多求職者慕名而來，也讓求才企業找到優質人才。

勞工局長林淑媛代表市長盧秀燕出席，她在致詞時感謝各家廠商踴躍參與，其中「職場友善專區」共有19家廠商響應，展現高度聘用銀髮人才及二度就業婦女的意願，落實包容共融的就業精神。

林淑媛指出，這一年來市府與產業界共同面臨多重挑戰，包含新光三越爆炸事件，以及美國關稅政策對產業鏈的衝擊，感謝就業服務處與3個就業服務站的同仁，逐一關心企業受影響情況與勞工就業狀況，並持續在山、海、屯等區域舉辦多場徵才活動，協助企業補實人力、穩定就業市場。

林淑媛表示，根據《遠見雜誌》最新「縣市總體暨永續競爭力調查」，台中市在經濟與就業面向榮獲全國第2名，尤其「提供充足就業機會」的滿意度近七成，肯定市府團隊的努力。展望未來，包括國際會展中心、綠美圖與漢神洲際購物中心等重大建設即將陸續開幕，將為台中市創造更多就業與產業發展機會。

針對近期關稅議題對出口產業的衝擊，林淑媛說明，市府已於4月成立專案小組，在產業面向，經濟發展局提供2,500萬元經費，協助9大產業工會前往德國、波蘭、日本、捷克等地參展，預計可爭取超過2,000萬美元的訂單；在勞工面向，市府亦整合中央與地方資源，推出6大面向、20項服務措施，協助減班休息勞工穩定留任職場。

林淑媛最後表示，勞工局於11月辦理30場徵才活動，提供超過5,600個就業機會，歡迎有意求職的市民踴躍參與，也祝福參與活動的廠商可以找到好人才、求職者可以找到好工作。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長劉秀貞指出，今年對整體就業市場而言是充滿挑戰的一年，然而從年初至11月底，台中市政府已辦理多場徵才活動，市府團隊持續與各產業廠商密切合作，積極規劃多元的就業與轉職方案，展現推動勞動政策與促進就業的決心。

她特別感謝台中市政府長期以來對勞動部各項政策與就業服務工作的支持與協助，共同推動勞動力發展與職場永續，這場活動不僅有助於解決企業缺工問題，也提供勞工朋友更多就業機會。

立委麥玉珍表示，台中市擁有好山、好水以及宜人的生活環境，因此是很適合就業的城市。目前全台約有80多萬名移工，需透過產、官、學三方共同努力，將人才留在台灣、避免企業缺工，使台灣的就業環境更美好，並讓服務業、製造業及科技業順利接軌世界，提升整體競爭力。

此次就業博覽會中，今年剛自研究所畢業的李先生表示，他曾在日商傳統產業工作，後來選擇回到校園進修，近期重新投入職場求職，目前正積極瞭解科技產業的機會，期望能找到適合發揮所長的職務，今天也成功獲得進入矽品公司二次面試機會。