台中購物節攜手藥香市集首抽百萬汽車 黃姓得主：我被嚇到了

台中購物節首場大獎開出！經發局今與台中市中藥商業同業公會合作，在府前廣場舉辦「2025台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集，同場抽出「百萬汽車」首抽，中獎的大肚區黃姓市民笑稱，得知中獎「我被嚇到了！」強調會繼續消費力挺台中購物節。

經發局長張峯源說，今年購物節強調店家參與，特別與中藥公會合作舉辦文創攤位、藥膳體驗、健康諮詢及趣味闖關等活動，讓民眾可以了解「中藥產業新面貌」，同時提升購物節店家廣度與觸角。

張峯源指出，台中市為全國中藥產業重鎮，從傳統藥鋪到現代保健品，皆展現地方產業的活力與創新。本次活動除深化民眾對中藥安全與正確使用的認識外，也協助業者提升能見度、拓展市場，達到促進消費與傳承文化的雙重目標。

台中市中藥商業同業公會說，今天的市集，透過會員擺攤，讓民眾體驗中藥，了解中藥在生活上如何廣泛運用，有很多創新的做法，例如懶人養生藥燉包，讓年輕人美味湯品不用外求，還運用在甜食、熱紅酒和冰飲等，還能做成中藥飾品，例如八角戒指等。

今天抽出第一位百萬汽車得主，還有TOTO全自動衛浴設備、天天抽3000元等獎項。張峯源call out得獎者，這名幸運兒為大肚黃姓市民，他得知中獎時反應相當淡定。張峯源關心詢問，黃姓市民笑稱，「因為我嚇到了！」表示事出突然，一時難以置信，並強調會繼續消費力挺台中購物節。