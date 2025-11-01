快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

聽新聞
0:00 / 0:00

台中購物節攜手藥香市集首抽百萬汽車 黃姓得主：我被嚇到了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影

台中購物節首場大獎開出！經發局今與台中市中藥商業同業公會合作，在府前廣場舉辦「2025台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集，同場抽出「百萬汽車」首抽，中獎的大肚區黃姓市民笑稱，得知中獎「我被嚇到了！」強調會繼續消費力挺台中購物節。

經發局長張峯源說，今年購物節強調店家參與，特別與中藥公會合作舉辦文創攤位、藥膳體驗、健康諮詢及趣味闖關等活動，讓民眾可以了解「中藥產業新面貌」，同時提升購物節店家廣度與觸角。

張峯源指出，台中市為全國中藥產業重鎮，從傳統藥鋪到現代保健品，皆展現地方產業的活力與創新。本次活動除深化民眾對中藥安全與正確使用的認識外，也協助業者提升能見度、拓展市場，達到促進消費與傳承文化的雙重目標。

台中市中藥商業同業公會說，今天的市集，透過會員擺攤，讓民眾體驗中藥，了解中藥在生活上如何廣泛運用，有很多創新的做法，例如懶人養生藥燉包，讓年輕人美味湯品不用外求，還運用在甜食、熱紅酒和冰飲等，還能做成中藥飾品，例如八角戒指等。

今天抽出第一位百萬汽車得主，還有TOTO全自動衛浴設備、天天抽3000元等獎項。張峯源call out得獎者，這名幸運兒為大肚黃姓市民，他得知中獎時反應相當淡定。張峯源關心詢問，黃姓市民笑稱，「因為我嚇到了！」表示事出突然，一時難以置信，並強調會繼續消費力挺台中購物節。

經發局提醒，台中購物節即日起至12月25日天天抽現金，活動期間每周六、日更舉辦實體抽獎及特色活動，明天將在市民廣場抽出12組10萬元現金獎，歡迎民眾前來參與。趕緊下載台中通TCPASS APP，越早消費越早登錄，就有機會中大獎，詳情請查詢「台中購物節」臉書。

「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集，現場抽出百萬汽車的幸運得主。記者趙容萱／攝影
「台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集，現場抽出百萬汽車的幸運得主。記者趙容萱／攝影
「台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集今抽出百萬汽車、台北宮崎機票等獎項。記者趙容萱／攝影
「台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」主題市集今抽出百萬汽車、台北宮崎機票等獎項。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影
「藥香時光人蔘海海」主題市集吸引民眾體驗中藥運用，相當熱鬧。記者趙容萱／攝影

中藥 台中市

延伸閱讀

台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能

台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐

豐原萬聖嘉年華購物節首抽 馬尼拉來回機票中獎者出爐

台中會展中心開館吸引上萬買主 帶動五金產業三倍商機

相關新聞

台中人出國更方便了！333路公車周一上路 台中車站直達機場

台中國際機場提升聯外交通服務，繼今年7月市府推出機場快線後，再度推出新路線「333路」公車，將於11月3日正式試營運。這...

惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

政府推惜食、光盤行動，台中市教育局因應非洲豬瘟疫情，禁學校午餐打包引熱議，環保團體直批「奇怪的邏輯！別因噎廢食」，更有學...

台中購物節攜手藥香市集首抽百萬汽車 黃姓得主：我被嚇到了

台中購物節首場大獎開出！經發局今與台中市中藥商業同業公會合作，在府前廣場舉辦「2025台中購物節抽獎X藥香時光人蔘海海」...

圓愛妻遺願 彰化家扶獲贈七人座公務車藏洋蔥

彰化家扶中心員林區扶幼委員會二副主委柯崇仁，與妻子約定創業有成即捐車助人，沒想到還在規畫中，柯崇仁的妻子去年病逝，帶著感...

國際身障日結合60周年院慶 喜樂保育院嘉年華創造共融與幸福

每年12月3日是為「國際身心障礙者日」，瑪喜樂社會福利基金會與喜樂保育院結合60年院慶，今提前在國立二林工商慶祝，許多公...

2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

彰化縣二水跑水節今年邁入第廿三年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟兩天活動，縣長王惠美與眾多民代、來賓隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。