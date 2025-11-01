快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

圓愛妻遺願 彰化家扶獲贈七人座公務車藏洋蔥

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心今收到員林區扶幼委員會二副主委柯崇仁，和國際同濟會台灣總會彰化B區會員合贈的一輛公務車。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心今收到員林區扶幼委員會二副主委柯崇仁，和國際同濟會台灣總會彰化B區會員合贈的一輛公務車。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心員林區扶幼委員會二副主委柯崇仁，與妻子約定創業有成即捐車助人，沒想到還在規畫中，柯崇仁的妻子去年病逝，帶著感傷與不捨的他決定為亡妻實現心願，今與國際同濟會彰化B區會員合捐一輛公務車給彰化家扶中心。

柯崇仁目前也擔任國際同濟會台灣總會彰化B區第52屆主席，和國際同濟會台灣總會彰化B區會員到彰化家扶員林服務處，捐贈價值122萬元七人座公務車，其中半數車款由柯崇仁為亡妻支付。捐車儀式中，柯崇仁打開車門請家扶兒童登車，象徵正式啟動「愛的旅程」，寓意家扶服務持續前行、傳遞溫暖。

柯崇仁在致詞時想起愛妻，數度哽咽。他表示，這輛車不只是交通工具，更承載著他和妻子的共同夢想，捐車是妻子的遺願，也是他在妻子故去後繼續投身公益、回饋社會的最大動力，他感謝國際同濟會彰化B區區職幹部與會長支持，展現同濟會關懷兒童的核心精神，並協助他完成他夫妻「扶幼助學、傳愛社會」的理念

彰化家扶主任王震光說，柯崇仁與妻子白手起家創立華緯交通器材有限公司，夫妻經營事業之餘熱心公益，未料她去年罹病辭世，柯崇仁對同國際同濟會台灣總會彰化B區區職幹部及會員，說出他與亡妻的約定，令人感動，獲得支持一起捐車，這輛車用途為社工訪視與物資運送，也會接送兒少參加家扶活動。

