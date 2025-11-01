國際身障日結合60周年院慶 喜樂保育院嘉年華創造共融與幸福

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林喜樂保育院「喜樂六十‧共融與幸福嘉年華」，Cosplay和大型人偶吸引小朋友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林喜樂保育院「喜樂六十‧共融與幸福嘉年華」，Cosplay和大型人偶吸引小朋友。記者簡慧珍／攝影

每年12月3日是為「國際身心障礙者日」，瑪喜樂社會福利基金會與喜樂保育院結合60年院慶，今提前在國立二林工商慶祝，許多公益社團贊助攤位和節目，其中變形金剛、貓咪等大型人偶穿梭全場帶來歡笑。

今年國際身障日訴求消除隱形障礙，今活動「共融與幸福嘉年華會」主題鎖定「理解隱性障礙，消除誤解歧視」，安排60個美食、遊戲、DIY手作攤位，舞台區有梁佑南、鍾天、楊博智、魔術師小魔等藝人表演，喜樂保育院各院區院生才藝演出，及北斗奠安宮和縣議員白玉如贊助變形金剛、貓咪、大頭娃娃等身人偶，約2500名身障者和社區民眾觀賞節目、逛攤位，熱鬧滾滾。

縣政府社會處身障科長陳奎林代表縣長王惠美致詞說，希望民眾能同理身障者，消除有形與無形的身心障礙。喜樂保育院長林玉嫦說，今年活動由喜樂心智障礙青年與籌備小組共同策畫，從活動宣傳、表演設計到場地布置，充分展現融合參與的精神，期待社區民眾從中感受「理解是無差別共融的起點，陪伴與尊重是共好的基礎。」面對身障者能理解、接納、公平對待。

今嘉年華獲得花蓮縣海星高中37名學生擔任陪伴志工，協助攤位義賣及會場服務，北斗肉圓生提供米糕，大城鄉農會、饗城食品、獨當一麵、富味香食品等贊助自家產品義賣，二林炸雞大師熱心贊助500份精美小禮，共同打造無礙、同理與歡樂的嘉年華。

彰化縣二林喜樂保育院各院區的院生表演才藝慶祝喜樂六十周年，與喜樂社福基金會董事長莊孝盛、喜樂保育院長林玉嫦合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林喜樂保育院各院區的院生表演才藝慶祝喜樂六十周年，與喜樂社福基金會董事長莊孝盛、喜樂保育院長林玉嫦合影。記者簡慧珍／攝影

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

