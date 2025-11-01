彰化贈送鴨肉米糕連年爆棚 明年選舉年送不送添變數

台中爆發非洲豬瘟疫情，全台禁宰禁運，彰化縣大城優質畜產品嘉年華今免費餐食都沒豬肉，清一色是大城鄉特產鴨肉食品，主辦單位鄉公所事前公布準備1千分免費吃，來了1200人，鴨肉米糕和鴨肉肉圓湯被索取一空，設攤的攤位販售各式小吃也生意興隆。

鄉公所在東西港鎮世宮廣場，舉辦大城鄉優質畜產品嘉年華畜牧推廣暨農特產品展售活動，大城、美豐、西港國小學童表演舞蹈和吹直笛等才藝，大城鄉安東寮千歲舞蹈團等在地社團獻舞，鄉公所邀請藝人表演川劇變臉、魔術秀和帶跳，節目相當熱鬧。

大城鄉是彰化縣養鴨最多的地方，在養隻數76萬隻，蛋雞245萬隻，又盛產66號地瓜、9號花生和小麥，今鄉公所招待試吃麥香餅、鴨肉米糕、鴨肉香腸、鴨肉貢丸湯、雞肉捲、檸檬雞柳條，有鑑於去年準備600分來了800人，今年準備1千分但來了1200人，仍不夠吃。2026彰化九合一選舉，因此明年是選舉年前夕，鄉公所能否再大舉招待試吃將成變數，恐怕明年停辦活動。

鄉長任期第一任的陳玉照說，大城雖是偏鄉卻農產品豐富，在地用小麥製成的喜願小麥麵包、黑翅鳶農場的國產八寶粥都很有名氣，鄉公所樂意與民眾分享大城特色農產品，或許明年要改變方式舉辦，以免招致質疑。