快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025二水國際跑水節今在八堡圳登場。記者簡慧珍／攝影
2025二水國際跑水節今在八堡圳登場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水跑水節今年邁入第廿三年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟兩天活動，縣長王惠美與眾多民代、來賓隨後走進八堡圳引水道，跟著前導神轎「跑水」。明天重頭戲「「千人健行水上漂」可選擇健行或跑水，體驗飲水思源的傳統活動氛圍。

2025二水國際跑水節昨在二水鄉開幕，王惠美、參山國家風景區管理處長曹忠猷、水利署第四河川分署長李友平、農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部農業部農村發展及南投分署長傅桂霖、二水鄉長蘇界欽，及各級民代、來賓共同參與祈福儀式，先以在地農產品祭祀圳頭，象徵飲水思源，再以三牲獻禮感謝「林先生」與先民開鑿八堡圳成為灌溉彰化平原的母親河。

早年跑水是八堡圳頭放水進引水道，很多農民被急流灌溉水沖倒，舉辦跑水節之後改為放一些水進引水道即關水門，保障參加跑水者的安全。今參加跑水的首長和民代全穿上雨鞋，走進水深淹過足踝的引水道，在祭祀水神的神轎引導下前進。

王惠美表示，藉由二水國際跑水節提醒大家「吃果子拜樹頭」，飲水思源、感恩、不忘本，八堡圳是孕育彰化成為農業大縣的關鍵，二水國際跑水節不但是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選台灣觀光雙年曆，今年主題「跑水吧！時光潮流」，規畫祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福五大活動，請全國民眾和外國朋友來二水體驗。

明天活動以「千人健行水上漂」為主，結合健走與跑水，從水心之初大草原出發，漫步二水自行車道，沿途欣賞自然和田園的風光，同時瞭解彰化縣和二水鄉的歷史文化。要到二水鄉的民眾上午8點至下午5點，搭乘台鐵集集線在二水鄉源泉車站下車，5分鐘步行到會場，可參加漫步水圳集章趣、Q版多肉香氛蠟燭親子DIY、玩轉揑麵等多項文創親子手作等活動。

王惠美 彰化

延伸閱讀

彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

非洲豬瘟衝擊校園午餐 彰化用冷凍豬肉溯源…改菜單由營養師審查

西螺大橋維修補強今開工 彰、雲兩縣長都要求同一件事

延長禁宰運10天 彰化縣長建請中央補助攤商、小吃

相關新聞

台中人出國更方便了！333路公車周一上路 台中車站直達機場

台中國際機場提升聯外交通服務，繼今年7月市府推出機場快線後，再度推出新路線「333路」公車，將於11月3日正式試營運。這...

惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

政府推惜食、光盤行動，台中市教育局因應非洲豬瘟疫情，禁學校午餐打包引熱議，環保團體直批「奇怪的邏輯！別因噎廢食」，更有學...

2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

彰化縣二水跑水節今年邁入第廿三年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟兩天活動，縣長王惠美與眾多民代、來賓隨...

影／彰化竹塘米研發食品突破10種 為消費者找回吃米的美好儀式感

彰化縣竹塘鄉一年一度創意米食發表及農業推廣成果展，今在竹塘鄉慈航宮廣場熱鬧登場，鄉農會與農業部茶及飲料作物改良場簽署「米...

竹筒炮引爆泡湯熱 南投北港溪溫泉嘉年華免費入園開湯

2025南投溫泉季壓軸「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村熱鬧登場，全國各地愛好泡湯的民眾扶老攜幼湧入園區，現場人...

太夢幻！夕陽染雲海金紅一片 大崙山成秋冬最強打卡點

進入秋冬季節，多山的南投迎來最浪漫的雲海季！南投縣政府推薦鹿谷鄉大崙山為賞雲首選地點，蒼翠茶園、竹林步道與層層白霧交織，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。