2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

彰化縣二水跑水節今年邁入第廿三年，昨在祭拜指點修築八堡圳有功的「林先生」儀式中開啟兩天活動，縣長王惠美與眾多民代、來賓隨後走進八堡圳引水道，跟著前導神轎「跑水」。明天重頭戲「「千人健行水上漂」可選擇健行或跑水，體驗飲水思源的傳統活動氛圍。

2025二水國際跑水節昨在二水鄉開幕，王惠美、參山國家風景區管理處長曹忠猷、水利署第四河川分署長李友平、農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部農業部農村發展及南投分署長傅桂霖、二水鄉長蘇界欽，及各級民代、來賓共同參與祈福儀式，先以在地農產品祭祀圳頭，象徵飲水思源，再以三牲獻禮感謝「林先生」與先民開鑿八堡圳成為灌溉彰化平原的母親河。

早年跑水是八堡圳頭放水進引水道，很多農民被急流灌溉水沖倒，舉辦跑水節之後改為放一些水進引水道即關水門，保障參加跑水者的安全。今參加跑水的首長和民代全穿上雨鞋，走進水深淹過足踝的引水道，在祭祀水神的神轎引導下前進。

王惠美表示，藉由二水國際跑水節提醒大家「吃果子拜樹頭」，飲水思源、感恩、不忘本，八堡圳是孕育彰化成為農業大縣的關鍵，二水國際跑水節不但是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選台灣觀光雙年曆，今年主題「跑水吧！時光潮流」，規畫祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福五大活動，請全國民眾和外國朋友來二水體驗。

明天活動以「千人健行水上漂」為主，結合健走與跑水，從水心之初大草原出發，漫步二水自行車道，沿途欣賞自然和田園的風光，同時瞭解彰化縣和二水鄉的歷史文化。要到二水鄉的民眾上午8點至下午5點，搭乘台鐵集集線在二水鄉源泉車站下車，5分鐘步行到會場，可參加漫步水圳集章趣、Q版多肉香氛蠟燭親子DIY、玩轉揑麵等多項文創親子手作等活動。