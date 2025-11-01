台中人出國更方便了！333路公車周一上路 台中車站直達機場

台中國際機場提升聯外交通服務，繼今年7月市府推出機場快線後，再度推出新路線「333路」公車，將於11月3日正式試營運。這條全新路線未來雙向串聯機場與台中車站，全程約25公里，中市交通局指出，全程採用低地板公車，車內配備大型行李架，為出國返國旅客及市民提供更便捷的交通選擇。

台中市交通局長表示，333路採雙向固定班次營運，周一開始的試營運期間，每日提供24班次服務，營運時間從清晨5時至晚間11時；路線行經台灣大道專用道、民權路、建國路等主要幹道，沿途停靠都會公園、東海大學、秋紅谷景觀生態公園、新光大遠百、市政府、科博館等重要站點，不僅直達台中車站，更能與綠線捷運及主要轉運站點無縫接駁。

局長葉昭甫指出，市府完善「機場快線、幹線公車、捷運綠線」三軸並進的交通規畫，先前開通的機場快線至捷運文華高中站已深獲好評，333路更進一步延伸至台中車站，形成貫穿市區中軸的完整接駁路網，為方便攜帶行李的旅客使用，333路所有車輛均採用低地板公車，車內設置多層大型行李置物架。

最重要的是，隨著333路的加入營運，目前台中國際機場的公車聯外路網已達21條，涵蓋海線、屯區及市區多個區域，而台中市民持電子票證或「台中Go」乘車碼搭乘，可享「雙十公車」（10公里內免費）優惠，而超過10公里上限僅需10元，大幅降低通勤成本。