快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

影／彰化竹塘米研發食品突破10種 為消費者找回吃米的美好儀式感

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會展示竹塘米製作的午茶茶點系列。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會展示竹塘米製作的午茶茶點系列。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉一年一度創意米食發表及農業推廣成果展，今在竹塘鄉慈航宮廣場熱鬧登場，鄉農會與農業部茶及飲料作物改良場簽署「米茶焙炒加工技術開發備忘錄」，煎米茶與米茶點同步亮相，截至目前使用稻米製作的食品突破10種，寫下縣內基層農會新記錄。

竹塘鄉稻米參加國內競賽和評鑑名列前茅，號稱冠軍米的故鄉，近年國人食米量逐年下降，鄉農會喊出「找回吃米的人」口號，致力研發米製食品，今發表煎米茶及使用摻入25%至100%竹塘米米粉製作的豆沙餅、香脆條、蛋糕二烘餅、米麵條，分別組合包裝成早餐、午餐、晚餐的「竹塘臺灣味．朝午暮好點禮盒」禮盒，現場展示之外也準備1200分給民眾帶回家，沒拿到禮盒的帶竹塘米飯盒，保證不空手而回。

竹塘鄉農會採繳費預約報名「竹塘台灣味．品䅨活動」贈送唐裝，報名者當場穿唐裝，品嘗竹塘「醉飄䅨」調製成3種不同風味飲料，體驗特別的文化氣息，竹塘鄉青農、鄉農會家政班和在地商家的特色農特產品、米食展售，也招待試吃竹塘米食品，不少民眾攤攤試吃又拿到竹塘米飯盒，大呼值得。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘臺灣味．品䅨創意米食發表暨農業推廣成果展，不只試吃、網美牆打卡，最重要的是幫助農民開發米食產品，朝向時尚化、多元化、方便化的方向發展，消費者在忙碌中也能吃到米製食物，享受「吃米的美好儀式感」。

彰化縣竹塘鄉農會人員請民眾試吃各類米製點心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會人員請民眾試吃各類米製點心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會限額的米製產品推廣活動送唐裝，報名民眾換穿唐裝登台幫鄉農會行銷。圖／竹塘鄉農會提供
彰化縣竹塘鄉農會限額的米製產品推廣活動送唐裝，報名民眾換穿唐裝登台幫鄉農會行銷。圖／竹塘鄉農會提供

農會 彰化

延伸閱讀

彰化人倫悲劇…家暴男鎌刀砍殺87歲母逾50刀 法官裁定羈押

竹北米糧推廣活動登場 親子攜手認識米食文化

彰化芳苑潮間帶旅遊鐵牛車自撞護欄 10遊客被擦撞受傷送醫

資歷完善、非政壇小白兔 林佳新：綠在彰化除了培養吳音寧 能指望誰？

相關新聞

惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

政府推惜食、光盤行動，台中市教育局因應非洲豬瘟疫情，禁學校午餐打包引熱議，環保團體直批「奇怪的邏輯！別因噎廢食」，更有學...

影／彰化竹塘米研發食品突破10種 為消費者找回吃米的美好儀式感

彰化縣竹塘鄉一年一度創意米食發表及農業推廣成果展，今在竹塘鄉慈航宮廣場熱鬧登場，鄉農會與農業部茶及飲料作物改良場簽署「米...

竹筒炮引爆泡湯熱 南投北港溪溫泉嘉年華免費入園開湯

2025南投溫泉季壓軸「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村熱鬧登場，全國各地愛好泡湯的民眾扶老攜幼湧入園區，現場人...

太夢幻！夕陽染雲海金紅一片 大崙山成秋冬最強打卡點

進入秋冬季節，多山的南投迎來最浪漫的雲海季！南投縣政府推薦鹿谷鄉大崙山為賞雲首選地點，蒼翠茶園、竹林步道與層層白霧交織，...

台中市民野餐日南屯黎新公園明登場 領闖關、體驗券時間曝光

「2025台中市民野餐日」明登場，消防局與南屯區公所共同在黎新公園舉辦「南屯區市民野餐日」，邀請市民帶著野餐墊同樂。消防...

清水馬拉松今開跑...美食一路補給 美國傳教士選手組隊一馬當先

邁入第八屆的清水馬拉松嘉年華會，清晨吸引超過1800位跑者與賽，結合運動與在地特色的盛會，今年不僅有視障選手突破自我挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。