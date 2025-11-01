影／彰化竹塘米研發食品突破10種 為消費者找回吃米的美好儀式感

彰化縣竹塘鄉一年一度創意米食發表及農業推廣成果展，今在竹塘鄉慈航宮廣場熱鬧登場，鄉農會與農業部茶及飲料作物改良場簽署「米茶焙炒加工技術開發備忘錄」，煎米茶與米茶點同步亮相，截至目前使用稻米製作的食品突破10種，寫下縣內基層農會新記錄。

竹塘鄉稻米參加國內競賽和評鑑名列前茅，號稱冠軍米的故鄉，近年國人食米量逐年下降，鄉農會喊出「找回吃米的人」口號，致力研發米製食品，今發表煎米茶及使用摻入25%至100%竹塘米米粉製作的豆沙餅、香脆條、蛋糕二烘餅、米麵條，分別組合包裝成早餐、午餐、晚餐的「竹塘臺灣味．朝午暮好點禮盒」禮盒，現場展示之外也準備1200分給民眾帶回家，沒拿到禮盒的帶竹塘米飯盒，保證不空手而回。

竹塘鄉農會採繳費預約報名「竹塘台灣味．品䅨活動」贈送唐裝，報名者當場穿唐裝，品嘗竹塘「醉飄䅨」調製成3種不同風味飲料，體驗特別的文化氣息，竹塘鄉青農、鄉農會家政班和在地商家的特色農特產品、米食展售，也招待試吃竹塘米食品，不少民眾攤攤試吃又拿到竹塘米飯盒，大呼值得。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘臺灣味．品䅨創意米食發表暨農業推廣成果展，不只試吃、網美牆打卡，最重要的是幫助農民開發米食產品，朝向時尚化、多元化、方便化的方向發展，消費者在忙碌中也能吃到米製食物，享受「吃米的美好儀式感」。