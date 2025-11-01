惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

快訊

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰簡慧珍／台中即時報導
台南市教育局以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐。記者鄭惠仁／攝影
政府推惜食、光盤行動，台中市教育局因應非洲豬瘟疫情，禁學校午餐打包引熱議，環保團體直批「奇怪的邏輯！別因噎廢食」，更有學校痛批，教育局僅憑一通電話要校方補助餐費是「亂搞無極限」。教育局說明，暫停打包是防疫必要防線，打電話請校方墊付餐費是為行政效率。

環團監督施政聯盟執行長許心欣表示，政府鼓勵民眾響應惜食、光盤行動，一般餐廳也沒有禁止打包，唯獨校園午餐禁止打包，「邏輯很奇怪」，呼籲台中市政府不該為防疫「因噎廢食」。

台中有學校反映，以往學校午餐剩菜，優先讓弱勢學生打包帶回家，但教育局卻要求疫情期間禁止午餐打包，明明校園使用是CAS豬肉，食安沒問題，不懂為何禁打包？學校只好改買市售便當，讓弱勢學生帶回家。

校內人員反映，學校午餐禁打包，教育局沒有發公文，僅僅一通電話就要求學校補助餐費，也不知道補助餐費的錢從哪裡來，批「亂搞無極限」。

教育局說明，非洲豬瘟病毒可能透過廚餘、容器、包裝物等等傳播，學校營養午餐雖然採用CAS驗證國產肉品，來源相對安全，一旦食物離開校園，保存、再加熱乃至廚餘處理的過程難以監控，恐影響整體防疫；暫停打包是防疫期間必要防線，能降低餐食流向不明與感染的風險。

教育局表示，為顧及經濟弱勢學生外帶需求，教育局10月27日請校方墊付弱勢學生每周400元餐費，基於行政效率，當天以電話通知，後續會補發公文、撥付經費；台中市過去一周有打包外帶營養午餐的經濟弱勢共12校、20人。

彰化縣也禁學校午餐剩菜打包，多校反映，3年多以來，已無學生打包學校午餐回家，一方面重新加熱不好吃，也有是學生放學後到安親班、課輔班，也有弱勢學生因鄰近宮廟、愛心團體贈送物資，晚餐也有著落，不需打包剩食回家。

