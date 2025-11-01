竹筒炮引爆泡湯熱 南投北港溪溫泉嘉年華免費入園開湯

2025南投溫泉季壓軸「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村熱鬧登場，全國各地愛好泡湯的民眾扶老攜幼湧入園區，現場人潮洶湧。縣府觀光處長陳志賢、國姓鄉長邱美玲等共同點燃象徵啟動的竹筒炮，宣布北港溪溫泉季正式開幕，現場氣氛熱烈。

陳志賢表示，南投縣擁有全台最豐富的溫泉資源與宜人氣候，四季皆適合泡湯賞景，秋冬更是泡湯旺季。感謝交通部觀光署長年補助經費，讓南投得以延續推動「南投溫泉季」系列活動。繼東埔與埔里溫泉季之後，北港溪壓軸登場，串聯全縣觀光亮點。陳志賢說，民眾除可體驗原民舞蹈、音樂、咖啡香氣與農特產市集，更能感受北港溪獨有的山林暖意。

他指出，11月是國姓鄉旅遊旺季，縣府除推出北港溪溫泉季外，也規劃「露營嘉年華」、「搶成功」等活動，並結合「南投健行節」及「南投旅遊好康月」。即日起至11月15日前，在南投消費滿500元登錄發票，就有機會抽中特斯拉等超過800項好禮，總獎金逾千萬元，邀請全國遊客趁著秋冬假期，來南投健行、泡湯、抽大獎。

北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，感謝縣府及仁愛、國姓兩鄉公所全力協助，讓北港溪觀光逐年升溫。泰雅渡假村特別開放全國遊客免門票入園，並邀集中彰投約50家文創及農特產業者設攤展售，入園民眾可免費泡湯、品咖啡、賞樂舞，挑戰天空步道。

李浩瑋說，北港溪溫泉嘉年華以「健康、樂活、養生」為主題，結合原民樂舞、樂團演唱、市集展售，營造濃厚的節慶氛圍。希望提倡泡湯養生觀念，讓「一年四季都適合泡北港溪好湯」成為品牌形象。