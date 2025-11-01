南投市改善公園增遊具 繩索攀岩、飛碟輪盤啟用

快訊

中央社／ 南投縣1日電
南投市公所改善公園環境並新增遊具，包含繩索攀岩、滑梯、鞦韆、飛碟輪盤。自強公園（圖）、市民公園及平山公園改善後，1日同步開放。圖／中央社（南投市公所提供）
南投市公所改善公園環境並新增遊具，包含繩索攀岩、滑梯、鞦韆、飛碟輪盤，市民、平山及自強公園今天同步啟用；市公所表示，不僅要讓公園更乾淨，更要貼近居民生活與需求。

南投市近年推動兒童遊戲場環境設施改善計畫，南投市長張嘉哲多次向中央單位爭取經費，陸續翻新多座公園並增加遊憩設施，市民公園、平山公園及自強公園今天同步開放，公園新設遊具包含繩索攀岩、滑梯、鞦韆、飛碟輪盤，一旁也有家長休息區與長者體健設施。

張嘉哲表示，上任以來，將改善市內公共空間視為優先目標，除例行清潔與除草維護，也多次北上向中央相關部會說明公園改善計畫，加上市公所團隊共同努力，共爭取約新台幣2800萬元補助，全面改善市民、平山、成功、自強、永豐、中山等公園，陸續完工啟用。

此外，張嘉哲說，市民期待的中山公園「親水遊憩設施」，目前如火如荼施工中，完工後，將成為南投市首座結合親水空間的公園，為市民與孩童提供夏季玩水全新去處；公園不僅是休憩場所，更是凝聚社區情感重要據點，盼透過持續改善，讓每座公園成為居民最自在場域。

南投 張嘉哲

