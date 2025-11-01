太夢幻！夕陽染雲海金紅一片 大崙山成秋冬最強打卡點

進入秋冬季節，多山的南投迎來最浪漫的雲海季！南投縣政府推薦鹿谷鄉大崙山為賞雲首選地點，蒼翠茶園、竹林步道與層層白霧交織，彷彿置身仙境。夕陽映照下的彩霞與翻湧雲海交錯成畫，吸引許多遊客登山賞景、拍照打卡。

南投縣政府表示，大崙山觀景台海拔約1200至1600公尺之間，地處溪頭與杉林溪之間的山區，也是杉林溪茶產區，沿線茶園與竹林相間，是著名的山林步道景點。從鹿谷市區出發車程約一小時，交通相對方便。

遊客登上涼亭或步道高處，能遠眺層層山巒與雲霧變幻的景象。南投縣政府表示，每年秋冬交替時，大崙山氣溫驟降、濕氣充足，最容易出現壯闊雲海與日出、夕照並存的絕美畫面，是近年熱門的「輕旅行賞雲點」。

大崙山除雲海外，蜿蜒的茶園步道與竹林景觀更增添詩意。地方茶農表示，每年此時山嵐與茶園交錯成畫，是「最會呼吸的季節」，不少攝影師與旅人特地前來取景，入夜還有機會欣賞到琉璃光美景。

縣政府提醒，山區氣候多變，時而晴朗、時而雲霧繚繞，建議遊客耐心等候，往往雲霧散開的瞬間，就是最令人驚嘆的時刻。山上氣溫變化也大，遊客務必攜帶保暖衣物與防曬用品，隨時依天候調整穿著。