台中市民野餐日南屯黎新公園明登場 領闖關、體驗券時間曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
消防局與南屯區公所共同在黎新公園舉辦「南屯區市民野餐日」活動，邀請市民帶著野餐墊同樂。圖／台中市政府提供
消防局與南屯區公所共同在黎新公園舉辦「南屯區市民野餐日」活動，邀請市民帶著野餐墊同樂。圖／台中市政府提供

「2025台中市野餐日」明登場，消防局與南屯區公所共同在黎新公園舉辦「南屯區市民野餐日」，邀請市民帶著野餐墊同樂。消防局提醒民眾，體驗區名額有限，可在明天上午9時至9時30分領取闖關券與體驗券，請多加利用眾運輸、步行或騎乘自行車前往，並提早入園。

消防局長孫福佑說，市民野餐日是台中市推動「美好生活城市」的重要品牌活動之一，今年全市29個行政區同步響應，各區規畫地方特色的活動主題，南屯區特別結合消防元素與環保低碳理念，設計多項親子體驗與闖關遊戲，讓民眾在歡樂中認識消防安全、感受社區的凝聚力。

消防局說明，此次活動內容豐富，包括「鋁線植栽DIY」、「檳榔葉編織蚱蜢」等趣味手作，以及「小小消防員體驗」、「親子迷宮」等互動遊戲，讓孩子在玩樂中學習生活安全。現場完成闖關任務即可兌換美食券，體驗區名額有限，民眾請於明早上午9時至9時30分在服務台及各體驗帳棚領取闖關券與體驗券。

此外，活動舞台區將安排多組團體接力演出，草地音樂與親子互動熱鬧登場，現場更設有李科永圖書館志工帶來的「故事導讀」及「圖書借閱活動」，借書滿五本還可兌換二手期刊，讓野餐日也能充滿書香氣息。

另現場設有「祈願牆打卡區」，完成拍照打卡即可兌換由財團法人台中市文昌公廟贈送的文昌筆鑰匙圈，象徵智慧與祝福。消防局帳篷也提供限量著色筆組與著色圖，鼓勵親子共同創作，完成作品即可兌換小禮品；活動最後還有壓軸摸彩，大小獎項共40個，驚喜不斷。

