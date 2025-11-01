清水馬拉松今開跑...美食一路補給 美國傳教士選手組隊一馬當先

邁入第八屆的清水馬拉松嘉年華會，清晨吸引超過1800位跑者與賽，結合運動與在地特色的盛會，今年不僅有視障選手突破自我挑戰，更有來自美國的傳教士選手，在鰲峰山與高美溼地間領略海風路跑的魅力；多年來，賽事也發現掀起「親子總動員」風潮，不少父母帶著孩子全家一起跑，甚至有年輕父母推著嬰兒車參賽，小學生則由老師帶領集體報名，讓慢跑成為一種健康時尚。

清水馬拉松從全馬42公里、半馬21公里，再到12公里、4公里等不同距離的路跑，讓不同體能的跑者都能找到自已適合的挑戰，沿途設置補給站提供運動飲料、水果，終點站更準備了芋頭米粉、紅豆湯、燒賣、粽子等豐盛熱食，跑者們紛紛稱讚「有運動還有得吃，食材豐富」、「真的很像嘉年華會」，直呼樂趣無窮。

今年賽事僅有視障跑者在陪跑員引領下完成挑戰，直呼「感受徐徐涼風，很舒服！」更有來自耶穌基督後期聖徒教會的外國傳教士選手特別組隊參賽，其中不乏全美越野賽冠軍、州紀錄保持人等好手，在12公里馬拉松項目中一路領先，展現驚人體能。

台中市議長張清照身為主辦人，清晨5點就抵達現場，表示自己每天都有快走、小跑步的習慣，強調跑步並非難事，只可惜今天因有其他公務行程，只報名參加4公里組別，與運動局長游志祥， 以及紫雲嚴主委吳勝隆、清水區長蔡慶生、農會總幹事顏秋月、議會秘書長彭乾銘等人一同做體操，並共同鳴槍開跑後，一路談笑風生輕鬆完賽，展現良好體能狀態。