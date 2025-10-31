中市與知名 IP「麻吉貓」合作 進入校園貼心陪伴孩子

推動校園心理健康與生命教育，台中市政府31日宣布，與知名IP「麻吉貓」跨界合作，以其溫暖且正向的形象，提升社會大眾對校園心理健康議題的關注與重視；教育局特別於市府惠中樓設置打卡拍照區，民眾手持心理健康標語拍照留念，增進互動性並強化宣導效果。

教育局長蔣偉民表示，此次活動主題口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記的語句，傳遞接納與支持的正向訊息。

各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。

此外，為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「生命教育創意短影音徵選活動」，邀請全市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像，表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。