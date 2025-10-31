中市與知名 IP「麻吉貓」合作 進入校園貼心陪伴孩子
推動校園心理健康與生命教育，台中市政府31日宣布，與知名IP「麻吉貓」跨界合作，以其溫暖且正向的形象，提升社會大眾對校園心理健康議題的關注與重視；教育局特別於市府惠中樓設置打卡拍照區，民眾手持心理健康標語拍照留念，增進互動性並強化宣導效果。
教育局長蔣偉民表示，此次活動主題口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記的語句，傳遞接納與支持的正向訊息。
各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。
此外，為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「生命教育創意短影音徵選活動」，邀請全市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像，表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。
教育局強調，心理健康與生命教育是校園教育不可或缺的一環，期盼透過此次與「麻吉貓」的跨界合作，提升市民、家長、教師與學生對校園心理健康的關注與重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言