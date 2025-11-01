聽新聞
0:00 / 0:00

南投去化廚餘有解 將建資源化中心

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
非洲豬瘟讓廚餘處理成為棘手問題，南投縣環保局將興建「有機廢棄物資源化中心」，消化南投縣每日30公噸廚餘。圖／南投縣政府提供
非洲豬瘟讓廚餘處理成為棘手問題，南投縣環保局將興建「有機廢棄物資源化中心」，消化南投縣每日30公噸廚餘。圖／南投縣政府提供

南投縣政府為徹底解決每日約30公噸廚餘的去化問題，計畫在南崗工業區興建「南投縣有機廢棄物資源化中心」，透過厭氧消化、沼氣發電及資源循環技術，提高廚餘處理效率，兼顧環境保護與地方永續發展。

環保局長李易書指出，非洲豬瘟爆發後，全國禁止使用廚餘養豬，對廚餘去化造成衝擊。目前南投市、竹山鎮及魚池鄉已有堆肥設施，可自行處理每日廚餘；集集鎮則利用黑水虻幼蟲分解；草屯鎮將廚餘加工成雞飼料使用。但部分鄉鎮仍有去化困難，需要協調外縣市民間堆肥場協助處理。

縣府規畫的資源化中心土地面積約7423平方公尺，興建期預計2年，營運期20年。財政處表示，本案採BOT模式，由民間負責興建與營運，減輕政府初期投資壓力，並結合專業技術管理，確保公共建設效益與地方共榮。

李易書說，中心建置完成後，將整合全縣現有的廚餘去化方式，成為南投縣有機廢棄物集中處理的核心設施。透過厭氧消化，廚餘可轉化為沼氣發電，同時回收肥料與有機資源。

他強調，若非洲豬瘟疫情控制良好，未來仍可考慮部分恢復廚餘養豬使用，但長遠而言，縣內需完整的堆肥與資源化設施，以確保每日30公噸廚餘有效處理。縣府期望透過此次計畫，不僅解決廚餘去化問題，也提升環境資源循環效率，為地方永續發展提供示範。

延伸閱讀

遭轟非洲豬瘟防疫失職要求道歉 台中環保局長：若做不好請送監院

防野豬接觸！應變中心要求廚餘掩埋場加裝阻隔設施

廚餘要燒多久？新北議員憂焚化爐難負荷 侯友宜：做好調控

張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

相關新聞

台中2處假日輕急症中心11月2日上路 議員質疑沒宣導

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，11月2日上路，其中台中市有2處。市議員陳政顯今...

醫病之間／視力模糊無法對焦 確診缺血性腦中風

別以為中風一定就是手腳無力、嘴角歪斜！彰化50多歲黃姓男子午休後突然視力模糊、頭暈，以為是天氣炎熱中暑，沒想到竟是缺血性...

南投去化廚餘有解 將建資源化中心

南投縣政府為徹底解決每日約30公噸廚餘的去化問題，計畫在南崗工業區興建「南投縣有機廢棄物資源化中心」，透過厭氧消化、沼氣...

中市與知名 IP「麻吉貓」合作 進入校園貼心陪伴孩子

推動校園心理健康與生命教育，台中市政府31日宣布，與知名IP「麻吉貓」跨界合作，以其溫暖且正向的形象，提升社會大眾對校園...

彰化長青福利卡搭台鐵補助 11月1日起每趟增為45元

彰化縣政府為因應台鐵今年6月23日起調整票價，並落實照顧長輩與身心障礙朋友的交通需求、減輕日常支出。今年11月1日起，彰...

斥資13億完工大肚「藍色公路」延伸向上路 暢通中市南區路網

總經費高達13.26億元，台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程今天正式通車，這條全長1864公尺、寬20公尺的道路自遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。